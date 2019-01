Horváth se vrací do Plzně! Bude trénovat juniorku Viktorie | iSport.cz

Horváth působil na lavičce Sokolova od července 2017 do loňského října, kdy skončil kvůli špatným výsledkům. V Plzni už dříve dělal asistenta.

"Na práci s klukama se těším. V Sokolově to pro mě byla jistě velká zkušenost. Do Plzně se nyní vracím rád, na jarní část sezony se chceme co nejlépe připravit a být v ní úspěšní," řekl pro klubový web Horváth, jenž dnes zahájil s juniorským týmem zimní přípravu.

Dosavadní trenér plzeňské jednadvacítky Pavel Fořt se přesune k dorostu do 19 let, kde nahradí Jiřího Žiláka. Ten převezme výběr do 20 let a zůstává i šéftrenérem dorosteneckých kategorií Viktorie.