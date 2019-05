Překvapení Slavie i ofenzivní talenti. Turnaj nadějí jako brána do ligy! | iSport.cz

Současní nadaní prvoligoví fotbalisté, kteří si zahráli na mládežnickém turnaji All Stars Cup • FOTO: Koláž iSport.cz

Až se v půlce června v Praze odehraje mládežnický fotbalový turnaj All Stars Cup, bude jistě upřena velká pozornost na evropské velkokluby v čele s Paris Saint-Germain, Atlétikem Madrid nebo Portem. Aby také ne, jsou to zavedené fotbalové značky, které už v minulosti přivezly do Prahy nejednoho nadějného mladíka. Za Porto se na All Stars Cupu představil Diogo Dalot, jenž má za sebou premiérovou sezonu v Manchesteru United. V dresu Atlétika zase na turnaji zářil Víctor Mollejo, který nyní začíná sbírat první ligové minuty pod vedením Diega Simeoneho. V souboji elitních výběrů do šestnácti let se ale vyplatí sledovat i české týmy. Budou tvořit hned polovinu startovního pole, chybět nebude tuzemská špička v čele se Spartou a Slavií. A už dříve se na All Stars Cupu ukázali čeští hráči, kteří dnes hrají Fortuna ligu. Kteří to byli?