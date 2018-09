Slavia jde v poháru dál, skóroval i Mešanovič. Olomouc zničila Třinec

Tepličtí ve 14. minutě otevřeli skóre po Trubačově střele, ale domácí třetiligové mužstvo za čtvrt hodiny odpovědělo Veselého gólem z brejku. Trápení favorita ukončil až v 58. minutě Moulis ranou do horního růžku. Poté hosté ještě dvakrát trefili tyč.

Slavia v Ústí v letech 2012 a 2015 v poháru vypadla, ale tentokrát proti čtvrtému týmu druhé ligy překvapení nepřipustila, i když trenér Jindřich Trpišovský nasadil náhradníky. Z poslední ligové základní sestavy začali jen tři hráči, naopak soutěžní premiéru v červenobílém dresu si odbyl Vejvar, šanci dostali i další mladík Valenta či náhradní brankář Kovář a po roce nastoupil za A-tým po dlouhém zranění Mešanovič.

Bosenský kanonýr oslavil návrat do sestavy vedoucí gólem, když v 37. minutě proměnil penaltu po Dvořákově ruce ve vápně. Pojistku v 67. minutě přidal střelou k tyči Vejvar, který se mohl radovat z premiérové soutěžní trefy v A-týmu Slavie.

"Neřekl bych úplně, že to byli náhradníci, jsou to právoplatní hráči kádru. Tu šanci si zasloužili, protože jejich tréninková morálka je až obdivuhodná. Kluci to zvládli velmi dobře, i když samozřejmě v některých momentech byla vidět určitá nesouhra. Prvotní cíl byl samozřejmě postup a myslím, že i hra v některých pasážích měla své parametry," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Olomoucká kanonáda

Slovácko deklasovalo třetiligový Radotín 5:0 a částečně si spravilo chuť po sérii čtyř porážek v nejvyšší soutěži. Tým z Uherského Hradiště vstřelil úvodní gól ve 12. minutě díky Krejčímu. Krátce po změně stran zvýšili Kalabiška s Kuchtou a v závěru ještě debakl domácích zvýraznili střídající Kohút se Zajícem.

Příbram hladce porazila druholigovou Vlašim 4:1. Domácí poslal do vedení v 25. minutě Pejša, o chvíli později zvýšil Rezek z přímého kopu a třetí branku dal v nastavení první půle Mingazov. Čtvrt hodiny před koncem snížil Fortelný, ale chvíli po něm vrátil nováčkovi nejvyšší soutěže tříbrankový náskok Voltr.

Na svém hřišti si zastřílela také Olomouc, která přejela druholigový Třinec 7:0. Po dvou gólech dali Plšek s Faltou, trefili se také Jemelka, Texl a Sladký. Předposlední tým prvoligové tabulky navázal na sobotní vítězství 1:0 nad Duklou, předtím Hanáci prohráli šest soutěžních zápasů po sobě.

Liberec začal v Brně výborně a už v první minutě ukončil bezbrankový stav Ševčík výstavní ranou. Další góly ale už ve vyrovnaném duelu nepadly. Druholigová Zbrojovka sahala po vyrovnání, ale hosty několikrát podržel brankář Nguyen.

3. kolo fotbalového poháru MOL Cupu:

Loko Vltavín - FK Teplice 1:2 (1:1)

Branky: 31. Veselý - 14. Trubač, 58. Moulis.

Sestava Teplic: Němeček - Vondrášek, Jeřábek, Král, Shejbal - Moulis, Soungole, Trubač, Žitný (78. Dressler) - Jindráček (66. Červenka), Hora (59. Hyčka). Trenér: Hejkal.

1. FK Příbram - Sellier & Bellot Vlašim 4:1 (3:0)

Branky: 25. Pejša, 33. Rezek, 45.+2 Mingazov, 79. Voltr - 76. Fortelný.

Sestava Příbrami: Kočí - Nový, Kodr (79. Soldát), Tregler (46. Nitrianský), Antwi (68. Průcha) - Kilián, Katidis - Mingazov, Pejša, Rezek - Voltr. Trenér: Csaplár.

Olympia Radotín - 1. FC Slovácko 0:5 (0:1)

Branky: 12. Krejčí, 48. Kalabiška, 52. Kuchta, 82. Kohút, 88. Zajíc.

Sestava Slovácka: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Divíšek - Kalabiška (70. Zajíc), Sadílek, Hellebrand, Machalík, Rezek (55. Kohút) - Kuchta (57. Kubala). Trenér: Kordula.

Sigma Olomouc - Fotbal Třinec 7:0 (3:0)

Branky: 31. z pen. a 38. Plšek, 57. a 60. Falta, 36. Jemelka, 61. Texl, 83. Sladký.

Sestava Olomouce: Reichl - Sladký, Polom, Jemelka, Vepřek - Hála (32. Texl), Houska (66. Zmrzlý), Kalvach, Plšek (59. Matoušek), Falta - Yunis. Trenér: Jílek.

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 1. Ševčík.

Sestava Liberce: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík (89. Nešický) - Potočný, Oscar, Pešek (83. Koscelník) - Mashike Sukisa (72. Oršula). Trenér: Hornyák.

Slavia Praha - Ústí nad Labem 2:0 (1:0)

Branky: 37. Mešanovič z pen., 67. Vejvar.

Sestava Slavie: Kovář - Bořil (86. Vlček), Frydrych, Kúdela, Zelený - Valenta, Traoré - Baluta, Matoušek, Vejvar - Mešanovič (66. Olayinka). Trenér: Trpišovský.