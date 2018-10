Karviná v poháru postoupila přes Táborsko, rozhodla v druhé půli

Úvodní půle v Karviné moc šanci nenabídla, ale hned na začátku druhého dějství se změnilo skóre. Ve 47. minutě Čolič z dlouhého autu našel Panáka a jeho hlavička se štěstím zapadl k tyči. Pojistku přidal v 64. minutě Ba Loua, který se trefil přesnou střelou krátce po příchodu na hřiště.

Slezané mohli v závěru vedení navýšit, ale volný Ramírez z malého vápna hlavičkoval nepřesně. Nádvorník si tak připsal vítězství nad bývalým zaměstnavatelem a Karvinští si spravili chuť po nedělní domácí ligové prohře 0:2 s poslední Duklou Praha, po níž hráči dostali od klubu pokuty.

"Utkání s druholigovými týmy jsou ošemetná, a proto jsem rád, že jsme to zvládli. V první půli nám chyběl větší pohyb a klid ve finální fázi. Rozhodl vstup do druhé půle, po gólu jsme se uklidnili a měli zápas až do konce pod kontrolou," zhodnotil duel kouč Nádvorník pro web Karviné.

3. kolo fotbalového poháru MOL Cupu:

MFK Karviná - MAS Táborsko 2:0 (0:0)

Branky: 47. Panák, 64. Ba Loua. Rozhodčí: Machálek - Pochylý, Dresler.

Sestava Karviné: Pastornický - Čolič, Panák, Krivák, Moravec - Janečka (76. Dramé), Smrž - Guba (73. Letič), Budínský, Tusjak (62. Ba Loua) - Ramírez. Trenér: Nádvorník.