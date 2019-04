Baroš jako Maradona? Záhada, to nemá smysl komentovat, shodli se Liberečtí | iSport.cz

Šlo o situaci, která rozpoutala obrovské emoce a vášeň. Baník po ní slavil, Liberec se zlobil. Ve 43. minutě poslal Nemanja Kuzmanovič z levé strany centr do vápna Liberce, kde svedl souboj Milan Baroš s Tarasem Kačarabou, a míč po odrazu od jednoho z nich zaplachtil za zkoprněného libereckého gólmana Filipa Nguyena. 1:1.

Otázkou je, kdo se balonu dotkl a jak. Vyrovnávací branka byla okamžitě připsána ostravskému kapitánovi, který ji řádně oslavil, ale Slovan protestoval. Dobré dvě minuty trvalo, než se vše relativně uklidnilo a rozehrávalo se od středového kruhu. Libor Kozák dokonce střelce gólu nechtěl pustit zpátky na svou polovinu, dokud se nepřizná k teči rukou.

Důvodem sváru totiž bylo liberecké přesvědčení, že Baroš do centru sáhl nedovolenou částí těla ve stylu Diega Maradony. „Podle našich hráčů tomu předcházela (Barošova) ruka. Dnes se ale bohužel videa nedočkáme,“ objevilo se na oficiálním twitterovém účtu Liberce v poločasové pauze.

Opakovaný záznam potvrzuje, že míč letěl přesně do prostoru mezi Kačarabovu hlavu a Barošovu ruku, která se ve výskoku nacházela ve vzduchu. Jednoznačně určit kontakt však lze i se zoomem velmi těžce. Pokud se však vítěz Ligy mistrů balonu nedotkl, šlo o vlastní branku. Pokud k teči došlo, tak neměla platit.

Milan Baroš z @fcbanikostrava dal vyrovnávací gól na 1:1 ve čtvrtfinále @MOL_Cup pravděpodobně rukou. pic.twitter.com/5MKoX9RFY8 — Radek Wiglasz (@hippo9cz) April 3, 2019

Když se k celé situaci mohli Severočeši vyjádřit po utkání, raději couvli. „Nechci tento zápas moc komentovat, nemá to význam. Děkuji svému mužstvu za předvedený výkon, statečně bojovalo až do konce. Soustředíme se dál na nedělní derby, víc nemám co říct,“ klopil zrak enormně zklamaný trenér Zsolt Hornyák, jenž prakticky po celých 120 minut kroutil hlavou nad rozhodnutími trojice sudích.

„Neviděl jsem to. Bohužel. Uvidím to pak na videu, ale nechci průběh zápasu nijak komentovat. To je ode mě vše, omlouvám se,“ dodal Hornyák a odešel z mixzóny, kde u kabiny rozhodčích padala velmi peprná slova, zejména na adresu hlavního sudího Pavla Královce.

Reakce jeho svěřence? Podobná. „Letěl centr a najednou skončil v bráně nějakým záhadným způsobem, který všichni viděli… Nepískl to, takže ruka nebyla,“ přidal se brankář Filip Nguyen.

Milan Baroš mezi novináře podat vysvětlení nedorazil, ostravský kouč Bohumil Páník o situaci zase neměl přehled. „Mám to osmdesát metrů, takže se k tomu můžu těžko vyjadřovat,“ podotkl.