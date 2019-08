Příbram končí v poháru! Problémy měli i klokani, Baroš byl blízko hattricku | iSport.cz

Středočeši, kteří v sobotu v lize deklasovali Jablonec 4:0, s outsiderem začali špatně a v 13. minutě jim vstřelil první branku Labík. Krátce po změně stran sice srovnal Voltr, ale první minutě nastavení o vítězství Chlumce rozhodl Novotný. Příbram tak prohrála i čtvrtý venkovní soutěžní zápas v sezoně.

"Dostali šanci hráči z širšího kádru, kteří si myslí, že by měli být v základní sestavě a hrát v lize. Dneska měli možnost se předvést a bohužel to odehráli tak, jak to odehráli. Pro mě obrovské zklamání. Od některých hráčů strašně málo," řekl Nádvorník pro klubový YouTube kanál.

"První poločas jsme nechtěli běhat a pracovat tak, jak bychom měli. Stáli jsme dlouho nad balonem, nehráli jsme jednoduše na dva doteky. To jsme si řekli a chtěli jsme to zlepšit. Myslím, že nasazení se nám zlepšilo v druhém poločase, ale i přesto jsme neukázali kvalitu a nevypracovali jsme si žádné gólové šance," dodal příbramský trenér, jehož svěřence v sobotním 8. kole nejvyšší soutěže čeká doma Plzeň.

2. kolo českého fotbalového poháru MOL Cup:

Zápy - Bohemians Praha 1905 2:3 (0:1)

Branky: 62. P. Hašek z pen., 66. Matějka - 38. Jindřišek, 72. Keita, 81. Ugwu.

Mariánské Lázně - Liberec 2:5 (1:3)

Branky: 25. Peček, 86. Braun - 18. Chaluš, 32. Koscelník, 39. Alibekov, 59. Oscar, 74. Dordič.

Olešnice u Bouzova - SFC Opava 0:6 (0:2)

Branky: 10., 67. a 84. Dedič, 42. Bernadina, 47. Manzia, 70. Jurečka.

Ústí nad Orlicí - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1)

Branky: 40. Brandner, 71. Čavoš.

Chlumec nad Cidlinou - Příbram 2:1 (1:0)

Branky: 13. Labík, 90.+1 Novotný - 56. Voltr.

Uničov - Fastav Zlín 1:4 (0:2)

Branky: 65. Strnad - 32. Železník, 45. Slaměna, 49. Čanturišvili, 80. Džafič.

Lanžhot - Baník Ostrava 1:3 (1:3)

Branky: 10. Královič - 28. a 35. Baroš, 2. Smola.

Písek - Teplice FK 1:3 (1:0)

Branky: 18. Kulík - 56. P. Mareš z pen., 70. Shejbal, 86. Moulis.

Frýdek-Místek - MFK Karviná 1:3 (0:2)

Branky: 62. Visič - 31. Guba z pen., 43. Galuška, 51. Petráň.

Domažlice - Ústí nad Labem 2:2 (1:1), pen. 4:3,

Králův Dvůr - Dukla Praha 0:2 (0:1),

Táborsko - Varnsdorf 4:4 (3:3), pen. 3:5,

Motorlet - Vyšehrad 0:5 (0:3),

Petřkovice - Zbrojovka Brno 3:4 po prodl. (3:3, 0:2),

Přepeře - Chrudim 0:1 (0:1),

Velvary - Žižkov 0:1 (0:1),

Vltavín - Vlašim 2:1 (1:1),

Ždírec nad Doubravou - Líšeň 0:4 (0:2),

Štěchovice - Sokolov 1:4 (1:3).