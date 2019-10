Kritický Kolář: Ostudný výkon. V Barceloně takhle dostaneme deset gólů | iSport.cz

Tohle nebyla Slavia, kterou známe.

„Určitě ne. To, co jsme tady dnes předvedli, bylo hrůzostrašné. Ostrava si postup zasloužila. Je zázrak, že jsme zápas dotáhli do prodloužení. Oni měli spoustu šancí, které neproměnili. My jsme to přežili, ale pokračovali jsme v tom, co jsme hráli celou dobu. Z naší strany ostudný výkon.“

Dokážete si ho vysvětlit?

„Vůbec ne. Dostali šanci hráči, kteří normálně nehrají. Tu šanci nevyužili, nepodali nadstandardní výkon. My ostatní jsme jim taky nepomohli. Dlouho jsem nás takhle hrát neviděl. Takhle dostaneme v Barceloně deset gólů a jedeme domů.“

Ukázalo se, že někteří borci jsou holt nezastupitelní?

„Takový Tomáš Souček je nenahraditelný. Je pro nás strašně důležitý, například při rozehrávce. Dostali jsme dva góly. Jeden ze standardky, druhý po centru ze hry. Připravujeme se na to, trenér nám říká, co mají silného. A my je trestuhodně necháme, aby toho využili. Absolutně jsme si nezasloužili nic uhrát. Sešlo se to celé blbě. Teď o víkendu máme šanci vše napravit a ukázat tu pravou Slavii.“

Obě branky padly hlavou. Takže byla znát i absence stopera Davida Hovorky?

„Samozřejmě je znát, že David nehraje. S Kudym (Ondřejem Kúdelou) byli sehraní, věděli, kde se mají při rozehrávce pohybovat. Na druhou stranu, Frýďa (Michal Frydrych) hrál dneska dobře.“

Motivaci jste měli dostatečnou?

„Chtěli jsme získat další trofej. Každá je pro nás cenná. Trenér na to i apeloval. Proto jsme nastoupili i my, co hrajeme furt. Věděl jsem, že to bude tězké. Cestování, hodně zápasů. Bylo obtížné to rozběhat. To samé bylo v Plzni, kde jsme se patnáct minut hledali. Tam nás ale soupeř nepotrestal. Bohužel, dnes jsme se do toho nedostali. Bylo to naopak horší a horší.“

Vidíte pozitivum aspoň v návratu záložníka Ibrahima Traorého po zranění?

„Jsem za něj rád. Ibra je důležitý článek sestavy. Umí samozřejmě hrát líp, ale mezi námi byl nadstandardní. Jenže sám to neuhraje. I Pepa Hušbauer tam měl výborné balony. Na konci chytal křeče. Ale nikdo jiný se nepřidal.“

V sobotu to bude proti Baníku v lize úplně jiné?

„To doufám. Kdybychom takový výkon zopakovali, prohrajeme s nimi zase. Byl by to průser. Věřím, že to doma zase nastartujeme, vyhrajeme suverénně a připravíme se na zápas s Barcelonou. Kdybychom prohráli, Plzeň se na nás dotáhne a je to celé zase na začátku.“