Hanousek po 2+2: Možná NEJ zápas v životě. Ale krásný centr byla střela | iSport.cz

Z pozice levého beka dirigoval sparťanský postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes budějovické Dynamo. Ke dvěma gólům, kterými orámoval čtyřgólovou kanonádu, přidal Matěj Hanousek i dvě asistence na góly Libora Kozáka a prožil tak nejúrodnější zápas v rudém dresu. „Bylo to možná dílem náhody. Necítím se být tím, kdo byl hlavním aktérem. Tým zahrál výborně a já z toho vylezl. Na druhou stranu by mě mrzelo, kdyby se nemluvilo o Florinu Nitovi. Dostat dva góly na začátku, tak mám 0+0 a už bych to zase dostával.“

Výsledek vypadá jednoznačně, přesto domácí rozhodně nepůsobili odevzdaným dojmem. Do přestávky byli střelecky aktivnější. Souhlasíte?

„Začátek nám nevyšel, zhruba dvacet minut jsme byli horším týmem. Potom už to bylo z naší strany dobré. Spokojení nakonec jsme. Ale úvod nás varoval, jen díky zákrokům našeho brankáře jsme ho přečkali bez úhony. Pak jsme dali dva góly, to už se hráje mnohem lépe. “

Kdyby domácí své šance v úvodu využili, mohlo se utkání vyvíjet opačným směrem. Byli jste na záčetku nedostatečně koncentrovaní?

„To si nesmíme v naší situaci dovolit, soupeř na tom byl lépe. Domácí měli výhodu v tom, že stejně jako s Plzní a Slavií neměli proti Spartě co ztratit. Psychicky to bylo samozřejmě náročné, ale do Sparty chodí takoví hráči, kteří jsou podobné situace schopní ustát.“

Rozhodla tedy sparťanská produktivita?

„Byl to určitě významný faktor. Sice jsme vedli po půli o dva góly, ale definitivní rozhodnutí přinesla až třetí branka. Budějky vyběhly ze šaten s vidinou toho, že se zápas dá ještě zlomit. Se stavem 3:0 přišla naše definitivní úleva a tušili jsme, že se jedná o finální ránu.“

Soupeři jste vstřelil dva góly, navíc na další dva přihrál Liboru Kozákovi. Předpokládám, že jste lepší zápas ve sparťanském dresu neodehrál. Cítíte to tak?

„Nejlepší zápas za Spartu? Možná i v životě… Hodně se psalo o tom, když jsem na Letnou přestupoval, že na to nemám, že nemám čísla. Myslím si, že důležitý je tým a jednotlivci pak začnou vyčnívat. Nejsem typ hráče, který by rozhodoval zápasy.“

Přesto jste se stal klíčovou postavou při postupu. Měl jste větší radost z gólu nebo třeba z průniku přes tři soupeře a parádního centru na Kozákovu hlavu?

„Popravdě, ten krásný centr byla střela… Mně je osobně jedno, jestli se trefím, nebo přihraju. Když jsem se trefil poprvé, tak jsem si dělal v šatně srandu, že dneska mám jedinečnou šanci dát hattrick, protože to se mi už nikdy v životě nepovede. Takže skutečně šlo o střelu a shodou okolností to trefilo Kozáka do hlavy.“

Minule hrál na postu levého beka Martin Frýdek. Cítil jste po návratu do sestavy zvýšenou motivaci?

„Věděl jsem, jaká je situace. Vypadl jsem po derby, které se mi rozhodně nepovedlo, a čtyři zápasy jsem nehrál. Koukám se na to objektivně, nedařilo se mi a trenér zvolil na moje místo jinou možnost. Neřekl bych, že jsem se připravoval speciálně s tím, že se chci ukázat. Na hřišti jsem byl proto, abychom vyhráli. Že to takhle vyplynulo, je možná i dílem náhody.“