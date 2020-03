Stronati: Virus? Lidé zbytečně dělají paniku. Na Spartu si věříme | iSport.cz

Velké zápasy? To je jeho! Emoce na maximum, stoprocentní koncentrace a v případě úspěšného výsledku upřímná oslava s fanoušky. Stejně jako celý Baník je i stoper Patrizio Stronati na začátku jara ve velké formě, kterou by rád společně se svými ostravskými spoluhráči potvrdil i zítra na Letné. Postoupit přes Spartu do semifinále MOL Cupu je obrovská motivace. Otázkou je, zda se vyhecovaný a ostře sledovaný duel neodehraje bez fanoušků...

Kdyby Bezpečnostní rada státu rozhodla, že se kvůli koronaviru bude hrát zítřejší pohárové čtvrtfinále na Letné bez fanoušků, zrovna vás by to asi hodně mrzelo, že?

„Byl bych zklamaný, protože takový zápas se musí hrát s fanoušky. Přidávají tomu zápasu ještě deset levelů navíc.“

Vy máte rodinu v Itálii, vnímáte současnou situaci nějak víc?

„Mám tam rodinu, ale trochu níž, spíš ve střední části Itálie. Já obavy nemám. Podle mě lidi zbytečně dělají paniku. Starší lidi to asi mají horší, ale nevypadá to vyloženě na smrtelnou nemoc. Viděl jsem statistiku, že smrtelnost u této choroby je u mladých lidí zhruba 0,2 procent, takže já i rodina jsme v klidu.“

Jak vidíte šance Baníku proti Spartě?

„Jako tým si věříme, máme šanci postoupit. Víme, že nás čeká těžké utkání, i když se teď Sparta trápí. Je mezi námi velká rivalita, asi to bude hodně vyrovnané. Kdo tam nechá větší srdce, bude mít větší šanci uspět.“

Pomáhá vám vědomí, že jste zvládli těžké venkovní zápasy na Slovácku a v Budějovicích?

„Po psychické stránce nám to dává sebedůvěru a motivaci, že umíme hrát i venku. Můžeme si věřit i na půdě týmu z přední části tabulky.“

Čeho je Sparta schopná?

„Bude záležet na tom, co jí dovolíme. Toho bude schopná.“

Vaše nová levá strana s Danielem Holzerem na beku klape, že?

„Jo, jsem za něj rád. Od příchodu nového trenéra si začal víc věřit. Asi si to srovnal v hlavě a zase ukázal kvalitu, kterou má. Dopředu je lepší než v bránění, ale v tréninku na tom pracuje. A pamatuju si, že na EURO do 21 let hrál taky levého beka. Zvládnul to, i když na něj tehdy hrál třeba Chiesa nebo Berardi. Věřím mu.“

Musíte ho víc dirigovat než kapitána Jiřího Fleišmana?

„Samozřejmě. Když tam hraje Fleiši, nemusím ho moc dirigovat, protože je zkušený. Ale všichni si musíme pomáhat, my máme hru před sebou, takže je třeba mluvit a pomáhat tím nejen sobě, ale i ostatním.“

S Jakubem Pokorným jste vytvořil velmi zajímavou stoperskou dvojici. Taky to tak cítíte?

„Už jsme spolu hráli na podzim. Navzájem si pomáháme, mluvíme na sebe. Ale musím říct, že je mi jedno, s kým hraju. Dobré je, že v týmu jsme všichni velcí kamarádi a navzájem si pomáháme. V tom je naše největší síla.“

A když hrajete v systému se třemi stopery?

„Tak je to jiné, hlavně v posunech a vystupování na střední záložníky. Asi je mi jedno, jak hrajeme, ale když jsme vzadu tři, můžu si víc zaútočit.“

Loni jste padli až ve finále, takže letos máte o motivaci postaráno, viďte?

„Přesně tak. Vyřadili jsme Slavii, tak proč se nepokusit vyřadit i Spartu? Je třeba přijít na hřiště a věřit si. To je základ úspěchu.“

Pořád se čeká na to, kdy se Libor Kozák nebo Benjamin Tetteh pořádně probudí. Chystáte se na ně?

„Hrají ve Spartě, takže kvalitu určitě mají. Jsou to vysocí útočníci, kteří vyhrávají souboje. O to víc jim musíme chodit do těla, ať je neprohráváme.“

Loni jste Tetteha hned na začátku hodil někam na tartan...

„Tak nějak musíme začít, samozřejmě čistě. (směje se) Musíme jim ukázat, že do Prahy přijelo Slezsko.“

Cítíte, že si vaše hra rychle sedla?

„Začínáme používat takové ty kombinační věci, které nás trenér učí. Snažíme se hrát hodně po zemi. Víme, že máme rezervy, ale každým zápasem je to lepší a lepší. Třikrát v lize jsme to teď předvedli a na Spartě na to chceme navázat. Navíc já si myslím, že umíme hrát ještě lépe.“

I vy? V létě jste mi v rozhovoru říkal, že pracujete na rozehrávce, aby z vás byl ještě lepší hráč. Teď pod novým koučem to drilujete ještě víc?

„Jo, za pana Kozla ještě víc. Někdy je v nouzi těžké hrát po zemi dle jeho pokynů, ale i v těchto chvílích nám říká, že se to někdy dá. (úsměv) Ukazuje nám to na tréninku, pak i na videu, kde je vidět, že se to fakt dá většinou řešit lépe než dlouhým nákopem. Musíme to dostat do hlav.“

