Kozel: Na Spartu nejedeme jen bránit. Sestava? Postavíme to nejsilnější | iSport.cz

Co říkáte na současnou Spartu?

„Už jen jméno soupeře by pro nás mělo být dostatečnou motivací, abychom se na něj zodpovědně připravili. Víme, že Sparta má momentálně své problémy, ale nelze vidět jen tohle. Pořád je to mužstvo složené z vynikajících hráčů, akorát jim to zatím moc neklape. Myslím si však, že je to otázka času. Nečeká nás nic lehkého, ačkoli jejich poslední výsledky nebyly nejlepší, nesmíme nic podcenit.“

Jakou důležitost přikládáte poháru?

„Je to stejně důležité jako liga, protože šance na Evropu je z poháru asi stejná. Sice jen tři utkání, ale zato velice těžké. Nemůžeme to dát na druhou kolej, ale ani to nemůžeme upřednostnit před ligou.“

Dvě venkovní výhry nad těžkými soupeři, to celému týmu muselo pozitivně zvednout náladu, ne?

„To je asi to největší nebezpečí. (úsměv) Vyhráli jsme dvakrát venku, protože jsme jako mužstvo podali dobrý výkon. To je prvotní předpoklad toho, abychom byli úspěšní. Může se však stát, že Spartě zápas sedne jako už dlouho a ne a my na jejich kvalitu nebudeme stačit. Nicméně momentálně jsme na tom herně poměrně dobře, máme i sebevědomí, takže určitě tam nejedeme jen bránit a doufat v úspěch. Chceme se o postup sami přičinit. Pokud budeme efektivní, máme šanci.“

Je těžké kočírovat ty řeči o tom, že jste díky současné formě po dlouhé době na Letné favoritem?

„V poháru žádná tabulka není, je to jen o jednom zápase. Vím, že Ostrava před dvěma a půl lety postoupila na Letné, to si pamatuju. Hráči se hodně těší. Někteří hráči Sparty mají však nadstandardní dovednosti a kvalitu, která kolikrát stačí na to, aby sami rozhodli utkání. Když to porovnám se Slováckem a Budějovicemi, tak to jsou dva týmy, které mají jasnou organizaci. Jejich hra je poměrně čitelná. Sparta to dnes nemá, ale zato je její hráčská kvalita vyšší.“

SESTŘIH: Č. Budějovice - Baník 0:2. Nádherný duel rozhodl komickým gólem Kuzmanovič

Dobře znáte Lukáše Štetinu, který pod vámi v Dukle vyrostl do jednoho z nejlepších ligových stoperů a stal se členem slovenské reprezentace. Překvapuje vás, že ve Spartě to z jeho strany pořád není ono?

„Na zápasy se dívám... Všechno se to háže na stopery, kteří jsou samozřejmě u gólů vidět nejvíc, ale podle mě je to hodně o psychice. Ve Spartě není jednoduché hrát, navíc když se jí nedaří. Když pak mentální složka nebo odolnost není taková, jaká by měla být, tak se to projeví. Jsou i hráči, kteří se do toho moc ponoří a přemýšlejí o tom. Jenže oni mají tak široký kádr, že na každý post mají dva hráče, kteří by v kterémkoli jiném ligovém klubu asi hráli.“

Cestou k postupu asi může být zopakování výkonu z první půle v Budějovicích, viďte?

„Byl asi nejlepší, co jsme pod mým vedením podali. Takhle to soupeři děláte těžší, ale je to i o efektivitě. Můžete hrát dobře, ale když nedáte góly, přijde chvilka, když si soupeř něco vytvoří. A rozhodujícím faktorem je pak právě efektivita. V tom ještě máme rezervy i ve fázích, kdy nám to úplně nejde nebo kdy soupeř zvolí jiné zbraně. Tam musíme být silnější.“

Dáte prostor hráčům z lavičky?

„Jak jsem říkal: pohár má u nás stejnou důležitost jako liga. Navíc nejsme ve fázi sezony, kdy by ti, co teď hráli víc, měli být unavení. Nevidím důvod postavit z našeho pohledu trochu slabší sestavu. Určitě přijde chvíle, kdy ty méně vytěžované využijeme, ale teď není ten moment na odpočinek. Kluci jsou plni sil.“

Čeká vás třetí zápas v deseti dnech...

„Měli jsme teď čtyři dny čas, a když vidím mužstvo na tréninku, není na něm znát únava. Kromě zdravotních problémů u některých nemusí být teď ještě důvod k taktickým změnám. Neříkám, že někdo z nich hrát nebude, ale ne z důvodu šetření. Postavíme to nejsilnější.“

Ani co se týče gólmanů? Laštůvkův náhradník Viktor Budinský odchytal loni i finále.

„Mám tam jasno. Uvidíte.“ (úsměv)

A co Nemanja Kuzmanovič, který musel naposledy střídat?

„Ten spadá do těch zdravotních problémů. Uvidíme.“

Na Slovácku jste uspěli s obrannou pěticí, může ta varianta zase ožít?

„Taky mám o obranném rozestavení jasno. Ukázalo se nám, že mužstvo je schopné nastoupit ve více herních schématech, což je vždycky výhoda. Bude záležet na každém utkání zvlášť.“

Ale máte přetlak na stoperovi.

„Máme čtyři, jsem rád, že můžeme použít všechny. Ještě na to dojde, jsou tam karty, přijdou zranění. Zatím ty absence nebyly tolik znát, za což jsme rádi.“

Čekal jste, že si hra tak rychle sedne?

„Věřil jsem tomu, že herní obraz bude vidět, ale výsledky čekat nemůžete. Kdyby se na Slovácku Dvořák za bezbrankového stavu trefil, třeba jsme tam prohráli. Ale to je kdyby. Pořád platí, že můžeme změnit fotbal, ale nemůžeme slíbit výsledky. O to jsme radši, že zatím přicházejí. Z minulé zkušenosti vím, že pokud se něco snažíte změnit, potřebujete výsledek, aby tomu hráči uvěřili. Je jen dobře, že to přišlo takhle brzo.“

Žene vás osobně motivace v podobě zisku první trofeje?

„Je pravda, že jako hráč jsem něco vyhrál, jako trenér ne. Ale ještě to nedělám tak dlouho. (směje se) Samozřejmě každý chce vyhrávat, proto se sport dělá. A pokud stačí zvládnout tři zápasy k tomu, abyste zvednul nad hlavu pohár, je to lákadlo pro každého.“

Co když se bude hrát bez fanoušků?

„Byla by to škoda. Každý sport se dělá pro fanoušky, bez nich by to nebylo ono.“

