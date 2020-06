Letenská vendeta v poháru. Po gólech měla Sparta křídla, uznal Guľa | iSport.cz

Jestliže v lize hrála Plzeň hlavní roli a Spartu si vehnala jen do role komparzistů, tentokrát se obsazení příběhu otočila. Rudí v semifinále domácího poháru vládli, Západočeši naopak s výjimkou úplného závěru nevěděli, kudy kam. A pod koučem Adrianem Guľou vůbec poprvé v soutěžním střetu skončili na lopatkách. Poraženi.

„Myslím, že jsme dokázali dostat Plzeň pod tlak, zaslouženě jsme vedli. Druhý poločas byl boj, za postup jsem rád. Tohle vítězství má velkou cenu,“ oddechl si domácí trenér Václav Kotal, jehož jméno fanoušci po závěrečném hvizdu hromově vyvolávali.

Zkušený stratég tentokrát vsadil na to, co mu fungovalo v předchozích ligových utkáních. Žádné experimenty jako v prvním souboji s Viktorií, žádné šachy s posty. A v utkání to bylo znát. Postup Pražanů je zaslouženým vyústěním toho, co se v semifinálové vřavě dělo.

„Byl to souboj dvou kvalitních týmů,“ pokýval hlavou zklamaný kouč Plzně Adrian Guľa.

Ačkoli Sparta od úvodního hvizdu točila na plné obrátky, jeden hráč se chvíli hledal. Kapitán Bořek Dočkal často kazil, navíc se dopouštěl zbytečných faulů. S úderem patnácté minuty ale vystavil na obdiv svůj faktor X. Po jeho centru z pravé strany totiž David Limberský v šestnáctce stáhnul Libora Kozáka a sudí Ondřej Pechanec s penaltou neváhal.

Ještě ani nedozněl hvizd rozhodčího a Kanga už se hrnul k balonu. Svou oblíbenou disciplínu zvládl precizně, Aleše Hrušku poslal doprava a pak v poklidu uklidil míč k druhé tyči.

O čtvrt hodiny později dvě tisícovky fanoušků na Letné slavily znovu. A opět byl v roli architekta Dočkal. Jeho krásný centr z pravé strany si našel Kozák, jenž přeskočil ospalého Luďka Pernicu a parádní hlavičkou na zadní tyč zdvojnásobil náskok.

Hostující kouč Guľa se tak v poločase octl v situaci, kterou na lavičce v soutěžním duelu ještě nepoznal. Jeho tým totiž vůbec poprvé prohrával.

„Penalta nás rozrušila, Sparta při druhém góle ukázala obrovskou efektivitu. Za stavu 0:2 měl soupeř křídla. Nás to mohlo trochu ovlivnit, protože kluci tenhle stav ještě nezažili,“ uznal plzeňský trenér.

Slovenský stratég zareagoval, místo bídného dua David Limberský a Jean-David Beauguel poslal do akce Jana Kovaříka s Tomášem Chorým.

Tyhle změny se nestihly pořádně projevit a hostům mohlo být ještě hůř. Pronikajícího Adama Hložka totiž v šestnáctce zastavil Pernica a Pechanec určil další pokutový kop. Po zásahu VAR ho ovšem správně odvolal.

Odvrat pohromy Viktorii alespoň na krátkou chvíli nakopl, Jan Kopic mohl dokonce snížit, jeho tvrdou ránu ale odmítl Milan Heča. Vzepětí ale hostům dlouho nevydrželo, Kotal totiž poslal do akce čerstvé síly v podobě Michala Trávníka s Benjaminem Tettehem a Sparta si opět sedla na koně.

Mohla si na něm dokonce poskočit, Trávníkův gól ale pro předchozí Tettehův ofsajd neplatil. Dlouho jasný zápas ale v samotném závěru přinesl velkou zápletku. Milan Havel totiž v 89. minutě po centru střídajícího Jana Kovaříka snížil. A pro Spartu mohlo být ještě hůř. V nastaveném čase měl totiž na hlavě vyrovnání Pernica, jeho hlavičku ale na brankové čáře vytáhl parádně vytáhl.

Hektický závěr už Sparta zvládla. Velkého rivala odstranila z cesty a poskočila do finálové stanice pohárové pouti. Ta vyvrcholí 1. července v Liberci.