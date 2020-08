Postup bez práce. Moravské kluby se vzdaly poháru, nechtějí platit testy

Pro Rýmařov, Slavičín a Hranice, tedy tři kluby z moravských divizí, skončil nový ročník MOL Cupu dřív, než začal. Jelikož tyto celky ze čtvrté nejvyšší soutěže v ČR čekaly v prvním kole atraktivní zápasy s druholigovými soupeři, v rámci ochrany profesionálních hráčů by musely delegátovi předložit negativní testy na COVID-19. A to odmítly. „Využily možnosti v soutěžním řádu a odstupují bez sankcí,“ vysvětluje Martin Drobný, sekretář Řídící komise TOP soutěží FAČR.

Plný stadionek, dlouhá řada u voňavé udírny, pivo tekoucí proudem, dobrá nálada. Kromě fajn zábavy a zážitku z netradičního souboje s profíky slibují duely v MOL Cupu i příjemnou plusovou položku do klubového rozpočtu, navíc s motivací uspět a střetnout se s ještě zvučnějšími jmény.

O tohle všechno nicméně moravská divizní trojice Rýmařov, Slavičín a Hranice letos přijde. Nové pravidlo totiž říká, že v rámci ochrany zdraví profesionálních hráčů musejí členské kluby FAČR předložit delegátovi utkání negativní výsledky testů na COVID-19 u všech osob uvedených v zápise, které byly provedeny nejvýše jeden měsíc před zápasem.

„A tyto kluby mi napsaly, že se nehodlají nechat testovat, takže postupují druholigisté,“ popisuje sekretář Martin Drobný, do jehož agendy pohár patří. Prostějov, Třinec a Blansko tak jdou automaticky do druhého kola, aniž by koply do míče.

„Není to vůbec příjemné. Chtěli jsme pozvat sponzory, udělat atraktivní zápas pro fanoušky a zavzpomínat třeba na pohárové tažení před pěti lety, kdy jsme zde v nádherné atmosféře vyřadili Baník Ostrava. Takhle to teď všechno bohužel padá. Není to dobré,“ říká Milan Furik, trenér Jiskry Rýmařov na klubovém webu.

„V průměru se pohybuje cena jednoho testu okolo dvou tisíc korun. Podrobit se mu musí všichni, kteří budou uvedeni v zápise o utkání. Nejde tedy o levnou záležitost a byl by to nečekaný finanční zásah do nastaveného rozpočtu klubu. Soustředíme se tak teď pouze na mistrovskou část a doufejme, že za rok už tato omezení platit nebudou,“ dodává Furik.

Kontumační výhru 3:0 ve prospěch favoritů tři amatérské celky zvolily i přesto, že FAČR na testování přispívá. „Platíme půlku, všichni to ví,“ reaguje Drobný. „V první fázi jsme jim mailem poslali informace o testovací firmě, která má smlouvu s FAČRem a která testuje rozhodčí, kluby LFA a pracovníky. Mohly toho využít. Ve druhé fázi si kluby mohly sehnat i svou regionální laboratoř s tím, že bychom jim přispěli a půlku nákladů uhradili,“ upřesňuje.

Zajímavostí je, že na rozdíl od Moravy se všechny kluby v Čechách otestovat nechaly, a tak například pražská Admira vyzve Duklu, Letohrad Chrudim či Stará Říše Jihlavu. Stejně tak se Lanžhot střetne s Líšní normálně dle původního plánu.