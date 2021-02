Nedalo se na to koukat, kritizoval Látal Sigmu po poháru. Vyzkoušel posily

Náhrada za Šimona Faltu? Přestože Olomouc řešila například hostování plzeňského Jana Kovaříka či Tomáše Malínského ze Slavie, nakonec by měl místo Falty na kraji zálohy kmitat host z polské Cracovie Jaroslav Mihalík. Slovenský reprezentant to předvedl už během druhého poločasu pohárového zápasu s Domažlicemi (3:1). Sigma postupovou povinnost zvládla, ale výkon proti třetiligistovi nenadchl.

Nejdříve velká pochvala pro Domažlice. Druhý klub ČFL skupiny B si to do Olomouce přijel s týmem, jenž v neděli šedesát minut mačkal Spartu, na férovku rozdat. Přestože třetiligista v posledních měsících vzhledem k pandemii nehraje zápasy a až na poslední dva týdny ani netrénoval společně, vyšvihl na Andrově stadionu opravdu sympatický výkon.

„Bylo to pro nás drobíček těžké, ale dostali jsme před dvěma týdny od svazu i hygieny výjimku, chodili na testy a moc jsme se těšili. Zvládli jsme to, byl to pro nás svátek,“ usmíval se trenér Pavel Vaigl, jenž ani po prohození pořadatelství se Sigmou neupustil od odvážného způsobu hry. „Rozdíl v kvalitě odpovídal, ale díky vysunutému presinku jsme byli důstojným soupeřem. Fotbal se musel líbit, byla tam spousta šancí na obou stranách.“ Včetně neproměněné penalty, jíž lapil Matúš Macík.

Což se samozřejmě nezamlouvalo domácímu kouči Radoslavu Látalovi. „Splnili jsme povinnost, ale to bylo asi jediné pozitivum. Hra byla špatná, nedalo se na to koukat,“ řekl upřímně.

U Hanáků se po nedělním vynikajícím duelu se Spartou (2:3) přesně potvrdilo, že po hodech přichází půst. Zvlášť proti outsiderovi, kdy jde motivace chtě nechtě rázem dolů. „Měl jsem z toho trošku strach. Znám to: podcenění, blbý gól a už se vezete... Proto jsme museli za každou cenu postavit silnou sestavu,“ prozradil Látal plán s tím, že při jasném výsledku měl přijít v poločase velký počet střídání, ať se zátěž před mačem s Bohemians rozloží.

Jenže stav 1:1 experimentům nenahrával. Partička bojovníků včetně někdejšího talentu Egona Vůcha dělala favoritovi obrovské problémy. Nejvíce stoperovi Florentu Poulolovi, který měl přitom v Ďolíčku původně nahradit vykartovaného Romana Hubníka. Takhle má realizační tým dilema.

„Nevím, co s tím klukem dnes bylo. Vůbec nebyl vtažen do hry. Nedostupoval hráče, byl jak na výletě. Pak se to na něj nakupilo. Problém měl i při rozehrávce, všechno mu trvalo, podceňoval situace, riskoval. Musíme to s ním probrat, asi s překladatelem,“ kroutil hlavou trenér.

Přesto se po změně stran do hry dostaly obě nové posily Olomouce: Jaroslav Mihalík a Patrik Slaměna. Slovenský host z Cracovie Krakov okamžitě zaujal tahem na bránu a jemnou prací s míčem, souhra však bude ještě chvíli trvat. Platí to i pro dvacetiletého Slaměnu, jehož Sigma podepsala půl roku před koncem kontraktu ve Zlíně. Mládežnický reprezentant měl už dlouho jasno, že ve Fastavu nechtěl zůstat a že chce svou budoucnost spojit právě s Hanáky.

„Mihalík je náhrada za Faltu, měli jsme ho vytipovaného. Je to reprezentant, znám ho už z dřívějška,“ podotkl Látal. Podle informací Sportu sehrál velkou roli Pavel Hapal i fakt, že se nepodařilo dotáhnout hostování Jana Kovaříka z Plzně či Tomáše Malínského ze Slavie.

„Chtěl jsem nováčky hned vidět v akci, abychom věděli, co od nich čekat,“ doplnil kouč, kterého čeká vymýšlení sestavy. Kromě Hubníka budou v neděli chybět i González, Vepřek či Houska.

Mihalík: EURO by bylo super „Jsem tu jen dva dny, zatím jsem kvůli současné situaci neviděl ani město. Byl jsem jen dvakrát na pumpě. (smích) Absolvoval jsem dva tréninky a hned šel na druhý poločas. Myslím, že jsme byli lepší, kombinačnější, šlo jen o efektivitu. Olomouc jsem si vybral, protože mi několikrát volal trenér Látal a i pan trenér Hapal mi Sigmu doporučoval. V Polsku jsem neměl dobrou pozici, Lechia (hostoval zde z Cracovie) dávala prostor svým kmenovým hráčům. Přišel jsem, abychom si s Olomoucí pomohli navzájem. A kdybych se dostal i na EURO, bylo by to super. Technický fotbal by mi měl vyhovovat, mám to dvě hodiny domů na Slovensko, samé plusy. A můj bývalý klub Slavia? Sleduju ji, pořád tam pár kluků znám. Mají velmi dobré výsledky, v Evropě zanechali skvělý dojem.“