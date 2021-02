Kozel: Chybí nám správný doping v podobě fanoušků. Jsem rád, že přišli

Splnili jste povinnost, jaké to bylo?

„Těžké, protože je to o brankách. V úvodu jsme měli šanci ji dát, ale nedali jsme. Soupeř byl na nás velmi dobře takticky připravený, měl dobrou organizaci hry, byl nabuzený. Jednoduché to nebylo. Sestavu jsme měli tvořenou z hráčů, kteří moc nehrávali, takže jsme věděli, že součinnost nemusí být úplně nejlepší. Nicméně věřili jsme, že utkání ve druhé půli rozhodneme, což se podařilo. Cíl jsme splnili.“

Jak se vám neokoukaní kluci líbili?

„Nechtěl bych to takhle rychle hodnotit. Každý z nich se snažil a odvedl nějakou práci, něco udělal dobře, něco zkazil. Byly tam lepší momenty i horší, nechtěl bych nikoho vyzdvihovat. Celé mužstvo chtělo postoupit, vítězství je zasloužené.“

Neuvažoval jste proti druholigistovi o hře na dva útočníky?

„Šašinka tam pak šel s tím, aby byl druhým útočníkem. Bohužel máme momentálně zdravé jen dva útočníky, další čtyři hráči jsou úplně mimo. S tím se musíme poprat a vyrovnat.“

Přírodní terén byl výborný, že?

„Asi tak třikrát lepší než ve Vítkovicích, na tomhle se fotbal trochu hrát dá...“ (úsměv)

A daly se i hezky kopat standardky, což dvakrát předvedl Jánoš i zakončující Pokorný. Nacvičená akce?

„V poslední době nám standardky moc nešly kopat. A když už jsme je dobře kopli, tak tam nebyl důraz. Přitom máme hráče, kteří jsou podle mě schopni je zakončovat a dávat z nich góly. Jsem rád, že se jim to dvakrát jak přes kopírák podařilo.“

Co vám to ukázalo směrem k Teplicím?

„Samozřejmě jsme na Teplice mysleli už při skládání dnešní sestavy. Nějakou myšlenku směrem k sobotě máme.“

Jakou? Jsou povzbuzeni cennou remízou se Slavií.

„Dneska je každý zápas těžký i kvůli těm terénům, vidíte, že pokaždé odstupují hráči pro zranění. Je to víc boj než fotbal. Jen výjimečně je dobré hřiště, pak je to hned kvalitní fotbalové utkání. Musíme se s tím vyrovnat, ale chceme v sobotu uspět.“

A pak vás v pohárovém osmifinále čeká Sparta na Letné.

„Je to těžký los. Proto se nedá říct, že by měla být priorita, nebo liga. Navíc ani ještě nevíme, kdy to budeme hrát. Pokud by to mělo být příští týden, budeme mít hrozně náročný program. I na starších hráčích vidíme, že už toho mají hodně, proto mají i zdravotní problémy. Nesmíme je všechny zabít, zátěž se musí rozložit mezi všechny.“

Po dlouhé době se na vás mohli přijít podívat fanoušci, byť přes plot. Byla energie zápasu díky tomu jiná?

„Jo, v prvním poločase se sice spíš jen koukali, ale v tom druhém už se některými situacemi chytili. Říkal jsem klukům, že si je musíme výkonem dostat na svou stranu, pak nám pomůžou. Snaha tam byla vidět. Nedá se říct, že bychom po Pardubicích byli úplně v pohodě, ale myslím, že ve druhém poločase už to bylo dobré. Jsem rád, že přišli. Je vidět, že by chtěli chodit, hrozně bych jim to přál. Mužstvo na to bylo zvyklé, taky je potřebujeme. Bohužel tenhle správný doping nám chybí.“