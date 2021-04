Guľa: Nechci nikomu kazit oslavy. Do tréninku se vrací Čermák i Hejda

O postup do finále MOL Cupu se rvali do poslední vteřiny, přes bránící Teplice se fotbalisté Viktorie Plzeň dostávali velmi těžko. Západočeši ale úkol zvládli a mohou se těšit na velké souboje s pražskými rivaly, které klub čekají v následujících týdnech. „Se Slavií si to rozdáme tváří v tvář,“ pravil trenér Adrian Guľa směrem k nedělnímu šlágru.

Jak náročný byl postup do finále?

„Pochopitelně máme radost, chlapcům gratuluji k postupu. Bylo to o velké trpělivosti proti pevné defenzivě soupeře, hlubokému bloku. V naší hře byla trpělivost, pomohla nám střídání a zápas jsme zvládli.“

Neočekával byste od týmu jasnější výhru?

„Za stavu 0:0 nám mohl soupeř utéct z brejku, za zády obránců máme velký prostor. Kluci neztratili hlavu a snažili se zápas rozhodnout, to se podařilo. Pohárový postup je velmi cenný, píšou se při něm různé příběhy. Přes penalty, góly v prodloužení nebo výsledky na jedna nula. Pro nás je to dobrá vzpruha, energie, máme šanci udělat maximum pro výhru v této soutěži.“

Ceníte si, že mužstvo umí jít pod vaším vedením trpělivě za výhrou?

„Není to o mě, ale o tom, aby kluci věřili našemu procesu. V poháru jsme proti sobě měli ve čtvrtfinále kvalitní Liberec, rozhodovalo se to na malých věcech až v závěru. Ani proti outsiderovi to nejsou jednoduché zápasy, Teplice neměly co ztratit. Je dobře, že jsme to uhráli na nulu a byli pozorní vzadu, nepouštěli soupeře do nebezpečných věcí. Kobrovi (Zdeňku Ondráškovi) se to po vystřídání podařilo rozbít, na Bogyho (Jeana-Davida Beauguela) už byl soupeř zvyklý a dobře ho pokrýval. Kobra to zvládl super, byl důležitou součástí našeho gólu. Trpělivost by měla být naším znakem dlouhodobě, ale nemyslím tím pomalost hry, jde naopak o rychlost a otáčení těžiště.“

Líbí se vám hráči na pravé straně? Milan Havel proti Teplicím rozhodl.

„Kooperace na kraji hřiště nás těší, vrátil se nám i Kopi (Jan Kopic), slušně do toho naskočil i Pišta (Ondřej Mihálik). Faltič napravo zvládl úsek hry proti Slovácku, kdy jsme potřebovali postavit křídla jinak. Výborně hrál i Hybšák (Matěj Hybš) z druhé strany. To jsou cenné věci, podpora krajních hráčů je pro nás důležitá. S Limbou (Davidem Limberským) tam máme stabilitu, ale mohou tam jít i další kluci, když Limba není k dispozici.“

Jak jsou na tom hráči, kteří ze zdravotních důvodů nebyli k dispozici?

„U Davida (Limberského) musíme ještě počkat na nejbližší dny, jak se jeho zranění bude vyvíjet. Stoprocentně už jsou s námi v tréninku Čermi (Aleš Čermák) a Hejdys (Lukáš Hejda), Kayamba je též v plném tréninkovém procesu. V nějakých detailech je únava znát, třeba když musíte otevřít soupeře precizním prvním dotykem nebo finální přihrávkou. Nedělní soupeř (Slavia) hrál pohár (v Olomouci) ve stejný čas, mají za sebou náročné věci v pohárové Evropě. Čeká nás prestižní zápas, hráči se zase vyždímají naplno. Fyzicky jsme udělali se Slováckem dobrá čísla, hráči jsou dobře natrénovaní a plní chuti. Na Slavii snad zase budeme jako tým silní.“