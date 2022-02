Příhoda o delegaci Orla: Z šesti sudích nám zbyl jeden... Kvalitu nemáme

Chyby na obě strany vršil Pavel Orel, hlavního arbitra nepodrželi ve čtvrtfinále MOL Cupu ani asistenti, natož VAR. Ten měl dle komise Radka Příhody reagovat na surový úder loktem sparťanského beka Tomáše Wiesnera do břicha Srdjana Plavšiče. Jenže Pavel Franěk u videa mlčel… Čeští rozhodčí derby nezvládli, je možné, že to následující zkraje března dostanou na povel sudí z Polska. Vše záleží na financích.

Jak hodnotíte výkon Pavla Orla?

„V rámci komise jsme se shodli, že nepodal dobrý výkon. Udělal příliš mnoho chyb, a to na obě strany. Musím ale zdůraznit, že nejen on, ale celý rozhodcovský tým.“

Odvedenou práci jste ohodnotili jako velmi slabou. Proč?

„Jednou věcí je, že fotbal nebyl atraktivní. Rozhodčí pak z toho těžko může vyjít jako vítěz. To ale není omluva, Pavel Orel nepodal výkon rozhodčího z mezinárodní listiny. Postrádal jsem více sebevědomí. Navíc v zápase nebylo příliš složitých situací, aby se nedal zvládnout. Přihlédli jsme i k tomu, že se hrálo téměř diváků. V tomto ohledu byla pozice rozhodčího jednodušší. Přesto to k očekávanému výkonu nevedlo.“

Můžete být konkrétnější? V jakých situacích chyboval?

„Musím se omluvit, ke konkrétním chybám se vrátíme na tradičním pondělním zasedání komise. Dnes jsme vydali pouze krátké prohlášení. Po následujícím ligovém kole rozebereme vše podrobně. Pak se vyjádříme i k jednotlivým okamžikům derby.“

Slavia - Sparta: faul Krejčího na Plavšiče

Orlovi a jeho třem kolegům Kamilu Hájkovi, Petru Caletkovi a Tomáši Klímovi jste pozastavili delegaci na další zápasy. Stejně tak videorozhodčímu Pavlu Fraňkovi a jeho asistentce Lucii Ratajové. Vysvětluji si správně, že VAR měl do utkání vstoupit po úderu loktem Tomáše Wiesnera do břicha Srdjana Plavšiče v pokutovém území Sparty?

„Ano, přesně tak. V ten moment měl reagovat. O trestu jsme se ale rozhodli taktéž na základě komunikace mezi hlavním rozhodčím a videem. Z pohledu odbornosti jsme tam shledali pochybení.“

Zpátky k Orlovi. O víkendu se mu nepovedlo utkání Mladé Boleslavi s Baníkem, kdy přehlédl dva pokutové kopy. Proč jste jej delegovali na pohárové derby?

„O takto exponovaném zápase přemýšlíte delší dobu, zvažovali jsme různé varianty. Pavel Orel neměl úplně nejhorší podzim. Derby je největší zápas v tuzemsku, chtěli jsme ho obsadit zkušeným rozhodčím. Nejlépe někým z mezinárodní listiny. Jenže Franěk nemá splněné fyzické testy, stejně tak Hrubeš, Julínek je zraněný, Zelinka má veto, Berka to samé. Z šesti rozhodčích nám zbyl jeden. Mohli jsme do zápasu nasadit nezkušeného sudího. Jenže to jsme nechtěli, měl by to strašně těžké. Pragmaticky jsme dospěli k Orlovi.“

Tudíž jste po víkendových událostech o změně obsazení ani neuvažovali?

„Ano, hovořili jsme o tom. Zvažovali jsme nasazení mladíka, ale většina komise se shodla na Orlovi. Sám jsem pískal derby v roce 2008, kdy jsem neměl tolik zkušeností, a byl jsem rád, že jsem přežil. Nikde se o tom nepsalo, zvládl jsem to, ale moc dobře vím, jak jsem se v zápase cítil. I proto jsme zvolili zkušenost, ale bohužel Pavel Orel ji nepotvrdil.“

Slavia - Sparta: Kačaraba dostal za přerušení Pulkrabovy akce druhou žlutou, vyloučení!

Ukázalo se, že je v momentální personální krizi nutné, aby top ligové zápasy pískali mezinárodní rozhodčí?

„Kvalitu nemáme. To tak je. Když půjdeme českou cestou, budeme muset obsazovat nováčky. Nic jiného by nám nezbylo. Máme poptané sudí z Německa, jde však o velmi drahou záležitost. V těchto dnech čekáme na kalkulaci z Polska. Zrovna ve středu jsem hovořil se šéfem tamní komise rozhodčích. Věřím, že na derby (5. března) si je pozveme. Němci určitě nepřijedou, jelikož se v prvních osmi týdnech soustředí na bundesligu. Pak by to už možné bylo. Pokud se ale na podmínkách s Poláky nedomluvíme, půjdeme českou cestou.“

Už existuje dohoda mezi LFA a FAČR, kdo by případné náklady na zahraniční sudí zaplatil?

„Detaily neznám, vše je potřeba projednat se šéfem ligy (Dušan Svoboda).“