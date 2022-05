Veterán Kadlec: Chceme trofej pro Slovácko. Spartě přeju zase od čtvrtka

Vnímáte silně důležitost okamžiku?

„Cítím, že to jiné před ligou. Zájem o Slovácko je teď obrovský. Člověk odehrál v kariéře spoustu důležitých zápasů a tohle je jeden z nich. Zasloužili jsme si to svými výkony a čeká nás poslední krůček k tomu, abychom pohár vyhráli. Je dobře, že jsme otočili utkání s Baníkem. V prvním poločase jsme šlapali vodu, ale pak se to úplně změnilo. Hráli jsme dobře a zaslouženě jsme vyhráli. Je to pro nás povzbuzení.“

Sparta nastoupí i s uzdraveným Adamem Hložkem. Je to pro vás zásadní zpráva?

„Nám je vcelku jedno, kdo bude hrát. Sparta je kvalitní tým, ale my se soustředíme na sebe. Ani jsme nepočítali s tím, že by Hložek nehrál. Klobouk dolů, kolik toho ve svém věku odehrál. Je i produktivní a jako mladý kluk táhne Spartu. To není jednoduché. Určitě ho čeká dobrá kariéra, jen musí být zdravý. Fandím mu a doufám, že se mu od čtvrtka zase začne dařit. (úsměv) Samozřejmě se na něj zaměříme a budeme se snažit mu to znepříjemnit. Pro nás se ale nic nemění. Je dobře, že může postavit to nejsilnější, co má. Stejně jako my.“

Je pro vás úleva, že už jste si zajistili postup do evropského poháru ze čtvrtého místa v lize?

„Jsme hrozně moc rádi, že máme Evropu jistou. Ale s tímto zápasem se to vůbec nedá srovnat. Je to finále, můžeme na domácím stadionu zvednout nad hlavy pohár. Je to taková třešnička na dortu, kterou můžeme uzavřít sezonu, aby byla pro Slovácko historická.“

Platí, že budete hrát i v příští sezoně?

„To víte víc než já. (úsměv) Zatím to nechám otevřené. Ještě bude čas si sednout s lidmi z mého okolí a pobavit se o tom. Faktorů je hodně. Někdo říká, ať pokračujete. Jiný, že se má skončit v nejlepším. Pere se to ve mně. Ale hrajeme o evropské poháry, jsme ve finále českého. Vidíme, že práce, která se tady dělá, má nějaký smysl. To je velké plus. Ale kádr musí zůstat pohromadě.“

Ve Spartě jste působil. Je to pro vás o to pikantnější duel?

„Každý zápas proti Spartě je pro mě výjimečný. Mám ji rád, ale teď jsem ve Slovácku, kde jsem vyrostl. Jsou to dva kluby, které mi v mládí hodně pomohly. Je to pro mě speciální utkání. Sparta je zvyklá hrát o tituly, o poháry. V tom má možná výhodu. Pro Slovácko je to novinka. Říká se, že pro ně je to zápas sezony. Ale troufnu si tvrdit, že pro nás taky. My taky chceme vyhrát trofej a zapsat se do historie. Myslím, že region a klub by si to zasloužily. Uděláme pro to všechno. Stejně jako Sparta.“

Přijde se podívat i malý syn?

„Ano. Po dlouhé době byl na utkání s Baníkem. Vyhrálo se a dovolil jsem mu, že může zase přijít. Bude i hlídaný. Snad neusne a budeme se moci na konci spolu radovat. Před půl rokem vůbec netušil, jaké zápasy se hrají. Teď už to začíná vnímat víc a víc. Je to hezké. Když jdu na trénink, ví, že jdu dělat kopy, kop. (úsměv) Ví, že je to na stadionu a že se vrátím. Vzpomínám si, jak jsem se chodíval dívat na tátu. Je fakt, že to jsem byl trošku starší.“

