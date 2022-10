Limberský: Kluci nešli do práce, ale kvalita Sparty je jinde. Žádný exces

Do určité míry mohl zavzpomínat na staré časy. Na druhé straně jemně řečeno neoblíbená Sparta, spousta fanoušků v hledišti. Jen ten výsledek... Na porážky 1:6 David Limberský na prvoligové úrovni rozhodně nebyl zvyklý, coby hráč Domažlic ale na lepší výsledek pomýšlet nemohl. „Je vidět, kdo trénuje denně profi fotbal, to musí být znát,“ pokýval smířeně hlavou v rozhovoru pro deník Sport.

Jak jste si zápas proti vašemu letitému rivalovi užil?

„Asi jsem doufal v trochu lepší výsledek. Na druhou stranu, kvalita obou týmů je hodně rozdílná. Někteří naši kluci si zkusili, jaký je top fotbal na české úrovni. Výsledek odpovídá, jsem rád za náš vstřelený gól. To je dobré.“

Nepřekvapilo vás, jak důrazný zápas to byl?

„My jsme chtěli dostupovat a soupeři to znepříjemnit. Bylo to ale složité, protože jsme většinu času běhali bez balonu, takže nám pak docházely síly. Až na ten incident v závěru, kdy se Fortelný po našem faulu zbytečně oháněl. Myslím, že se to jinak obešlo bez většího excesu. Pohoda.“

Jak jste se na Spartu připravovali?

„Brali jsme to zodpovědně. Kluci nešli do práce, chystali se na to. Ale je vidět, kdo trénuje denně profi fotbal, to musí být znát. Chtěli jsme co nejdéle držet výsledek 0:0, což se nám ale vůbec nepodařilo. Pak už to bylo těžké.“

Co říkáte na atmosféru v ochozech? Stadion zaplnily tři tisícovky fanoušků.

„Skvělé, tady asi rekordní návštěva. Pro celý Domažlicko je to super, lidé tu fotbalem žijí. Byl to pro ně svátek.“

Ve třetí lize vám po jedenácti kolech patří čtvrtá příčka, panuje se vstupem do sezony spokojenost?

„Asi je to obrázek toho, kde se kvalitativně pohybujeme. Myslím, že ještě můžeme zlobit nahoře, odstup na první je pouze tři body. Nic nevzdáváme, budeme makat. Máme tu dobrý tým. Jen nám chybí trochu větší vyrovnanost výkonů.“

Můžete se vyjádřit k vaší čerstvé kauze, kterou vyšetřuje policie?

„Bez komentáře, mám zákaz.“ (usměje se)