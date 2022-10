Sor mimo provoz, střídal o půlce. Střelec za čtvrt miliardy je v křeči

Na jaře Yira Sor dotáhl Slavii do čtvrtfinále Konferenční ligy, šesti góly a třemi asistencemi vyzval k akci zahraniční zájemce. V kancelářích Edenu bylo kvůli nigerijské motorce v prázdninových měsících živo. Nabídky se množily. Suverénně nejzajímavější dorazila z belgického Genku, v zákulisí se hovořilo až o částce čtvrt miliardy korun. Po několika debatách uvnitř klubu se vedení sešívaných rozhodlo dvaadvacetiletého útočníka ponechat v kádru s vidinou mnohem většího zisku. „Byla to vysoce kredibilní a zajímavá nabídka, kterou nebylo jednoduché odmítnout,“ napsal na Twitter klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Nový ročník ale zatím píše zcela jiný příběh.

Africká zbraň, od které si ve Slavii slibují velké věci, je zaseklá. Sor se snaží vrátit na vlnu po dvouměsíční nečinnosti kvůli zranění. Jenže se to nedaří. Dosud čeká na gól. V pohárovém zápase s Duklou šel po dalším matném výkonu o poločase ze hřiště. Částečně i kvůli drobnému zranění. Krátce po zahájení druhého poločasu dorazil v teplákové soupravě a s kapucí přes hlavu sklesle na střídačku. Favorit si až po Nigerijcově odchodu vytvořil tlak a zápas brankami Ewertona, Lukáše Masopusta, Petera Olayinky a Stanislava Tecla dostrkal do přesvědčivého vítězství 4:0.

„Někteří hráči podali v prvním poločase slabší výkon,“ neschovával se za fráze asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Když dostal dotaz od deníku Sport doplňující dotaz, zda jedním z hráčů byl i Sor, přikývl. „Bohužel není úplně doléčený. Chtěli jsme ho proti Dukle vyzkoušet od začátku, ale moc se to nepovedlo. Není to ono. Momentálně máme kádr v takovém stavu, že Yira může do zápasů chodit. Směrem k nedělnímu derby to ale nevypadá příliš pozitivně. Uvidíme,“ nechtěl spekulovat Köstl.

Sor momentálně připomíná jen stín útočníka, který v Evropě dělal z obránců soupeře kužely. V obrovské rychlosti se okolo nich prohnal a sypal jeden gól za druhým. Měl extrémní hlad, viditelnou chuť, spoluhráčům dodával hektolitry energie. V klubu si výskali, kolik kvality pořídili z Baníku na třicet milionů korun.

Po návratu na trávník dostává Sor více a více prostoru. Realizační měl vymyšlený plán lemovaný postupnými kroky. Jenže ani v jednom utkání se neprosadil. V základní sestavě naskočil v Kluži, nyní i na Dukle. Signifikantním bodem jeho projevu byla ovšem těžká nevýraznost. Není aktivní. V pokutovém území postrádá nebezpečnost. Prohrává souboje. Téměř se nedostává do hry.

„Yira má obrovskou perspektivu. Budeme se s ním snažit pracovat, co nejlépe. Chceme mu pomoct vrátit se do formy, aby z toho mohl profitovat celý tým,“ dodal Köstl.

Sparta se v neděli nigerijského sprintera bát nemusí. Je z formy. Navíc to vypadá, že do utkání zřejmě ani nezasáhne.