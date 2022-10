Byl v Interu, teď šel z práce dřív, aby sejmul Plzeň: Má to Chorý zapotřebí?

Barcelona, Bayern Mnichov, Inter Milán... a Hlučín. To jsou soupeři, na které mistrovská Plzeň v pohárech nestačila. Po čtyřech prohrách v Lize mistrů senzačně padla i na hřišti třetiligového Hlučína. Hattrickem ji sestřelil Dominik Smékal (24). Rodák z Boskovic sice v šestnácti letech zamířil do juniorky Interu Milán a má i zkušenosti z národního týmu do 18 a 19 let, ale v Baníku, Karviné ani Opavě díru do světa neudělal. Na zápas třetího kola MOL Cupu s mistrovskou Plzní utíkal dřív z práce, aby stihnul výkop už v 15 hodin. A kromě hattricku se divil „penaltovému skoku“ Tomáše Chorého. „Jestli tohle potřebuje dělat i proti třetiligovým týmům, tak je to výsměch českého fotbalu.“

Plzeň na zápas do Hlučína letěla den předem letadlem, jak jste dorazil vy?

(usměje se) „Autem, klasicky autíčkem. Když mají takové dispozice, ať si je využívají. Než se trmácet 800, 900 kilometrů autobusem a večer zpátky?“

V práci jste si musel brát volno?

„Ne, ne, jen jsem odešel dřív, ale volno jsem si nevzal. Třetí liga nás neuživí, takže do práce musíme.“

Upřímně, co jste si říkali před zápasem?

„Že si to jdeme užít. Že není víc, než když tady přijede mistrovská Plzeň. Trenér nám řekl, ať hrajeme náš fotbal, ať se jich nebojíme, že na to kvalitu máme. Ať se ukážeme. Paráda, tohle se nestává jen tak. Šli jsme do toho, že chceme postoupit, což bylo trošku snové, ale vidíte, podařilo se nám to. Teď už můžeme doufat, že dostaneme dalšího skvělého soupeře. A samozřejmě si s ním zase budeme chtít poradit.“

Vedli jste 1:0, 2:1 a Plzeň pokaždé vyrovnala. Přesto jste dokázali v 94. minutě vstřelit ještě třetí gól. Těší i výkon, jakým jste favorita porazili?

„Jde vidět, že jsme momentálně v euforii, daří se nám zápasy vyhrávat (v MSFL je Hlučín druhý). Daří se nám na hřišti, věříme jeden druhému a dokážeme se na sebe spolehnout. I když oni dvakrát vyrovnali, tak my dokázali na to třikrát odpovědět.“

Ve 47. minutě chytil za stavu 0:0 Jakub Lapeš penaltu Tomáše Chorého, zlikvidoval pak další tři tutovky. Nakoplo vás to?

„Pomohlo nám to. Ale co tomu předcházelo, ten zákrok na penaltu? K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To ať si šáhne Chorý do svědomí. Jestli tohle potřebuje dělat i proti třetiligovým týmům, tak je to výsměch českého fotbalu. Nemám k tomu co říct.“

A vaše první dva góly? Také jim předcházely sporné souboje a Plzeň reklamovala fauly.

„Abych řekl pravdu, to si vůbec nepamatuju, co tomu předcházelo. Na to nedokážu odpovědět. A můj souboj s Kašou před prvním gólem? (obránce Plzně se při něm zranil, nedohrál a hosté dohrávali v deseti, protože už měli vystřídáno). Já do něj skočil. Nevyhýbám se tomu.“

Co pro vás znamená, takto sestřelit mistrovskou Plzeň?

„No co? Nic, půjdeme s klukama na jídlo. A užijeme si to.“

Upozornil jste na sebe znovu ligové skauty? Třeba ty z Plzně?

(zasměje se) „To jste mě zaskočil, to asi ne. Bylo by to super, ale stojím nohama na zemi. Máme před sebou Kroměříž, kterou budeme chtít zvládnout. Do zimy třeba i přeskočit na první místo a pak se uvidí, co bude. Lhal bych, kdybych řekl, že mě první liga nezajímá, ale stojím nohama na zemi, teď jsem hráč Hlučína.“

S Plzní hrál Hlučín MOL Cup potřetí, první zápas byl 0:7, druhý 1:3 a teď 3:2.

„Je vidět, že se každým rokem lepšíme. Příště to třeba bude 5:0 pro nás.“ (směje se)