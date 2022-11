Sparta nepustí hráče do repre: FAČR s pohárem neustoupil, Baník v listopadu

David Pavelka poslal Spartu v Plzni do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Jan Kuchta by měl nastoupit proti Baníku i v poháru, Sparta neuvolní reprezentanty na zápas proti Turecku v tentýž den • Michal Beránek / Sport

Dlouho dopředu bylo evidentní, že to může být problém. Úřední termín osmifinálových zápasů domácího poháru byl totiž stanoven na sobotu 19. listopadu. Tedy na stejný den, kdy se reprezentační áčko představí v přátelském utkání v Turecku. Souběžně s tím poběží i sraz jednadvacítky.

Naprosto zjevná kolize. Sparta si jí byla dobře vědoma, proto se v předstihu snažila celou situaci vyřešit. V uplynulých dnech se opakovaně obrátila na Fotbalovou asociaci s návrhem, že by se pohárový duel s Baníkem mohl odehrát 8. února, přibližně měsíc před úředním termínem čtvrtfinále. Zároveň dala otevřeně najevo, že v případě nepřesunutí zápasu své hráče pro reprezentaci neuvolní.

Reakce FAČR? Nic. Ticho po pěšině. První odpověď přišla až během pondělí, termínový trabl ale nevyřešila. Asociace žádost o přeložení zápasu, což má coby pořadatel MOL Cupu ve své gesci, nevyslyšela. Kluby jako takové se na vhodném termínu rovněž shodnout nedokázaly.

Baník podle informací redakce iSport.cz preferoval původní listopadový termín, dost možná s vědomím, že by Sparta mohla být oslabena právě o celou řadu reprezentantů. Na to Pražané vcelku logicky neslyšeli, proto navrhli alternativní možnost. FAČR ji ovšem nereflektoval, soupeř také ne. I když podle vyjádření Baníku ještě úplně jasno není. „Doposud nedošlo k žádné dohodě, v úvahu připadá stále více variant a jednání probíhají,“ uvedl klub na Twitteru.

Zatím ale vše směřuje k tomu, že se utkání odehraje už za několik dní, v sobotu 19. listopadu. Sparta do něj ovšem půjde v plné síle. Své hráče pro reprezentační duely neuvolní. A ani nemusí... „Klub není dle mezinárodních řádů povinen hráče v tomto termínu pro srazy národních týmů poskytnout,“ píše Sparta na svém webu.

Blížící se akce totiž podle regulí není oficiálním termínem FIFA. Ten mají pouze země, které se probojovaly na světový šampionát do Kataru. Letenským tedy v jejich rozhodnutí nic nebrání.

Jedinou výjimku představuje Casper Höjer, který figuruje v širší nominaci Dánska pro mistrovství světa. Levý bek tak hypoteticky povolaný být může. V takovém případě by jej klub uvolnit musel. A je na takovou variantu připraven. V případě tuzemských hráčů (i všech ostatních, jejichž země se na MS neprobojovaly) to ale neplatí.

Motivace Sparty pro tohle mezní rozhodnutí je zřejmá: nechce jít do důležitého pohárového duelu citelně oslabená. Pokud bychom vycházeli z předchozích nominací, mohl by Brian Priske přijít hned o devět hráčů. Jan Kuchta a Jaroslav Zelený patří do seniorského výběru, oporami jednadvacítky pak jsou Matěj Kovář, Martin Vitík, Kryštof Daněk, Tomáš Čvančara či Adam Karabec. Lukáš Haraslín reprezentuje Slovensko, Martin Minčev zase Bulharsko.

Na Letné by zbylo pouze torzo, což by akcie Pražanů pro bitvu na Baníku významně ovlivnilo. Tomu se Sparta tímto krokem vyhýbá. Do listopadového mače ve Vítkovicích půjde v plné síle.