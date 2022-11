MOL Cup: Vyškov vyřadil Zlín, Brno zvládlo prodloužení v Teplicích

Zlínu nevyšel zápas pod vedením dočasných trenérů Víta Vrtělky s Petrem Jiráčkem, kteří nahradili v pondělí odvolaného Jana Jelínka. Z týmů z nejvyšší soutěže už vedle „Ševců“ a Jablonce opustily domácí pohár také Pardubice a mistrovská Plzeň, která ve 3. kole nečekaně prohrála 2:3 v Hlučíně.

Zlín si chtěl v poháru aspoň částečně spravit náladu po skončení ligového podzimu, po němž mu patří až předposlední místo v tabulce. "Ševcům" se ale ani dnes příliš nedařilo a druhému týmu druhé ligy nedokázali dát gól.

Ve druhém poločase Zlínští stupňovali tlak, ale neprosadili se ani v 78. minutě, kdy Reiter mířil do brankové konstrukce. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal se do úniku kamerunský záložník Alégué, obešel domácího gólmana Rakovana a poslal Vyškov do čtvrtfinále. Hosté rozhodli jedinou brankou jen o minutu dříve než v minulém kole v Jablonci.

MOL Cup netradičně uzavírá podzim na domácí scéně. Ligová soutěž před zimní pauzou skončila už o uplynulém víkendu kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v Kataru, kam česká reprezentace nepostoupila.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 85. Alegue Sestavy Domácí: Rakovan – Simerský, Fillo, Hrubý, Reiter – Chanturischvili, Silný, Procházka, Bartošák, Hlinka – Vukadinovič Hosté: Jícha – Dweh, Ilko, Štěpánek – Alegue, Jambor, Lacík, Oulehla, Srubek – Fofana, Kanakimana Karty Domácí: Hrubý (č) Hosté: Oulehla, Klesa Rozhodčí Radina – Horák, Vlček, Volek Stadion Stadion Letná, Zlín