Gebre Selassie dohrál, Haraslín se kál. Mladík se chlubil faulem na Daňka

Jan Kuchta po rozhodující penaltě vylétl do nebes • Pavel Mazáč / Sport

Sparťanská euforie po postupu do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Obrovská radost Jana Kuchty poté, co dal dva góly • Pavel Mazáč / Sport

Imad Rondič poslal brzy Liberec do vedení • Pavel Mazáč / Sport

The Gebre Selasssie si vjel do vlasů s Ladislavem Krejčím • ČTK / Černý Vít

Po půlhodině hry se střetl s Lukášem Haraslínem a konec. Theo Gebre Selassie zůstal během pohárového zápasu se Spartou (2:2, 3:5 na pen.) ležet v bolestech na trávníku, na minutu se ještě vrátil, aby stejně vystřídal. Není divu. Trenér Luboš Kozel po vyřazení se Spartou prozradil, že kapitán Slovanu má zlomenou nohu. Nešťastný střet ho tak vyřadil pravděpodobně do konce tohoto ročníku. Po utkání za ním do kabiny zašel i Haraslín, omlouval se mu také přes zprávy. „Drž se," napsal. Řeší se i ostrý zákrok na Kryštofa Daňka, soupeř se tím chlubil.

Lukáš Haraslín vyvážel míč, navedl si ho do středu a cestu mu zatarasil Theo Gebre Selassie. Sparťan se hned zlobil a rozhodčí Ladislav Szikszay odpískal faul. Jenže v souboji si ublížil spíš liberecký bek. Když se na zemi svíjel v bolestech a držel se za nohu, bylo jasné, že je zle.

Po krátkém ošetření se vrátil na hřiště, ale nakonec se ukázalo, že zbytečně. Navíc je dost možné, že si při tom ještě víc ublížil. Prostě zbytečně riskoval. Kapitán Slovanu má zlomenou lýtkovou kost v blízkosti kotníku.

„Mrzí mě, že jsme přišli o dalšího hráče. Bylo to navíc odpískané jako jeho faul, to mi hlava nebere,“ protáčel oči viditelně zklamaný kouč Severočechů Luboš Kozel.

Ale sparťanské křídlo v tom bylo nevinně. Po zápase navštívil soupeře v kabině, vyměnili si i zprávy přes WhatsApp. „To byla nešťastná situace a určitě to nebylo naschvál, tak jak jsem řekl u vás v šatně," vysvětloval Haraslín v konverzaci, kterou sdílel na Twitteru. „Drž se, věřím, že budeš brzy fit!"

Vzhledem k tomu, že poslední zápas v základní části odehraje Liberec už za dva měsíce a k místence v evropských pohárech má daleko, je pravděpodobné, že Gebre Selassie přijde o zbytek sezony. „Byla to prostě smůla, že se to takhle sešlo," smutnil 36letý zadák.

Mladík se chlubil ostrým faulem

Mnohem hůř než střet Haraslína s Gebre Selassiem vypadal ostrý zákrok na Kryštofa Daňka ze 112. minuty, za který střídající hráč Ivan Varfolomeev viděl žlutou kartu. Mladý sparťan po ošetření pokračoval ve hře.

„Byla tam rozhodnutí, se kterými nesouhlasíme, ale je to chlapík s píšťalkou, který dělá rozhodnutí. My je musíme respektovat. Někdy je to těžké, jako v případě zákroku na Daňka…" nechápal trenér Brian Priske.

Osmnáctiletý ukrajinský záložník zápas dohrál, po penaltovém rozstřelu kousal vyřazení od Sparty, na Instagramu se ovšem pochlubil zákrokem na Daňka. Přesdílel příspěvek se záběrem žlutého faulu a komentářem: „Hezky si mu dal, moloděc."

Oblibu nejméně u sparťanských fanoušků si rozhodně nezískal...