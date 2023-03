Priske slavil: Emotivní… Potvrdili jsme mentalitu, Kuchta přináší energii

The Gebre Selasssie si vjel do vlasů s Ladislavem Krejčím • ČTK / Černý Vít

Přiznejte, byl to pro vás dosud nejemotivnější zápas v roli trenéra Sparty?

„Máte pravdu, že to bylo hodně emotivní. Bylo to znát třeba i na tom, jak se chovaly lavičky obou týmů. Neměli jsme dobrý start, pak jsme se dostali do hry, povedlo se nám vyrovnat a vstřelit gól, o kterém jsme mysleli, že je vítězný... Soupeř ale vyrovnal, museli jsme jít do prodloužení a penalt. Bylo to napjaté, ale ukázalo mi to, že máme týmového ducha k tomu, abychom mohli vyhrávat. Tým si věří, má dobrou mentalitu. Tvrdě jsme pracovali a to nejdůležitější jsme zvládli, máme postup do semifinále.“

Náročný terén vašemu týmu evidentně nedělal vůbec dobře.

„Museli jsme se přizpůsobit. Nechtěli jsme dopadnout jako v Olomouci, kde jsme až příliš hráli podle soupeře. Kluci odvedli dobrou práci, snažili se hrát. V prvním poločase jsme si vytvořili několik dobrých možností, mnohokrát nás na tomhle těžkém hřišti zradila poslední přihrávka. Jsem ale rád za to, jak si s tím mužstvo poradilo.“

Zároveň jste ale dostali gól v úvodu i závěru základní hrací doby. Hráčům přitom často opakujete, že prvních a posledních pět minut je naprosto stěžejních. Jaké pro to tedy máte vysvětlení?

„Vždycky se o tom bavíme. Hráči ví, že tohle jsou klíčové momenty zápasu. Je těžké dostat v takové fázi zápasu gól. Bohužel se nám to stalo, takový je fotbal. Ale vážím si toho, jak jsme na to dokázali zareagovat. V prvním poločase jsme si začali vytvářet šance, hráči udrželi koncentraci. Nebyli příliš emotivní v reakcích na některá rozhodnutí, která na hřišti padla. Tentokrát to bylo o naší mentalitě, kterou jsme potvrdili.“

A taky jste se mohli opřít o výtečného Jana Kuchtu, že?

(Pokyvuje hlavou) „Kuchta si v posledním období vede velice dobře. Možná ho někdy budu muset nechat mimo sestavu, protože kdy jde na hřiště z lavičky, dává góly. (usměje se) Povedlo se mu to i na Baníku. Přináší do hry spoustu energie.“

Jaký si z utkání odnášíte celkový dojem? Bylo tam hodně soubojů, faulů, různého polehávání a průtahů...

„Byl to typický pohárový zápas, který přinesl všechny emoce včetně prodloužení a penalt. Hřiště tomu taky nepomohlo. Beru, že to k fotbalu patří. Vážím si toho, že si hráči udrželi dobré nastavení a přistoupili k tomu správně. Zůstali koncentrovaní na hru. Byla tam rozhodnutí, se kterými nesouhlasíme, ale je to chlapík s píšťalkou, který dělá rozhodnutí. My je musíme respektovat. Někdy je to těžké, jako v případě zákroku na Daňka... Celkově si ale myslím, že fanoušky i vás novináře tenhle zápas musel bavit.“