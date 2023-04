Zápotočný se zlobil na opory: Nesmysl, tohle nejde... Reprezentant (18) zaujal

Bylo rozhodnuto, sparťanští fanoušci slavili postup do finále. Když v tom najednou v nastaveném čase kapitán Dynama Martin Králik zbytečně fauloval a dostal druhou žlutou kartu. Zcela po právu. „Jednoznačně nesmyslný zákrok,“ neměl slitování Zápotočný.

Společně s trenérským kolegou Markem Niklem řeší vyloučení svěřence už podruhé za posledních pár dní. V sobotu v prvoligovém zápase proti Zlínu (1:5) oslabil tým už v první minutě Lukáš Havel. „Interně si to vyhodnotíme. Dostal ji minulý zápas Havel, teď je to pohárový zápas, v lize hrajeme o život, o sestup… Tohle nejde. Jsem naštvaný jak na Havla, tak na Králika. Jsou to opory, nejzkušenější hráči,“ zlobil se Zápotočný.

České Budějovice jsou v první lize za Hradcem Králové druhým týmem s největším počtem červených karet. „Je neakceptovatelné, abychom jich dostali osm, tohle je devátá. Jsem rozladěn,“ pokračoval trenér.

Králikovo vyloučení mělo na vyřazení z poháru se Spartou už nulový vliv. Ale Jihočeši budou kapitána s jistotou postrádat v ligovém utkání proti Teplicím, které na Dynamo v tabulce nepříjemně dotírají. Havel si zřejmě jednozápasový trest odpykal už na Letné. „Je to ztráta, ale zase jsou tam jiní hráči. Nemám strach, zvládneme to,“ ujišťoval Zápotočný.

Ohledně obsazení volného místa po Králikovi byl kouč docela klidný, proti Pražanům totiž solidně zaskočil za Havla teprve osmnáctiletý Ondřej Čoudek. „Je reprezentant (v kategorii do 19 let) a zvládl to neskutečně, jsem za něj rád. Byl asi náš nejlepší hráč a v dalším zápase nastoupí,“ prozradil Zápotočný.

Trenérské duo vyslalo na Letnou i druhého teenagera. Po pauze na hřiště vlítl devatenáctiletý Libor Bastl. První nominace do A týmu, první start a rovnou před 11 562 diváky. A možná i překvapivě, na střídačce byl k dispozici také zkušený Michal Škoda.

„Vsadili jsme na rychlostní typy, od začátku hráli Zajíc a Čavoš. Chtěli jsme, aby presovali. Máme teď maličko problém s útočníky, a jak se zápas vyvíjel, hned se nám Bastl nabízel. Je gólový, v béčku se jeví výborně a vůbec se neztratil. Měl průnikovky, je rychlostní, má dobrou techniku," popsal Zápotočný mladého hráče.

Ofenzivní změny ke zvratu nevedly a Dynamo se soustředí už jen na ligu, v MOL Cupu skončilo v semifinále. „Jsem smutný, prohráli jsme, ale zaslouženě. Sparta ukázala, že má formu, obrovskou kvalitu a efektivitu v koncovce. Kdyby Roman Potočný proměnil tutovku, bylo by to možný trochu jiné. Ale rozhodl první gól před koncem poločasu," zhodnotil Zápotočný.

Červené karty Dynama v této sezoně

Nicolas Penner - 14. srpna proti Slovácku (2:2), 77. minuta

David Broukal - 3. září proti Mladé Boleslavi (0:2), 41. minuta po 2 ŽK

Jakub Hora - 11. září proti Slavii (1:6) , 65. minuta

Lukáš Havel - 23. října proti Hradci Králové (0:3), 49. minuta

Patrik Čavoš - 12. listopadu proti Spartě (0:1), 71. minuta

Quadri Adediran - 5. února proti Liberci (0:2), 77. minuta po 2 ŽK

Lukáš Čmelík - 11. března proti Olomouci (0:3), 55. minuta

Lukáš Havel - 1. dubna proti Zlínu (1:5), 1. minuta

Martin Králik - 5. dubna proti Spartě (0:2), 90.+2 minuta po 2 ŽK