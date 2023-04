Douděra, neskutečná podpora útoku, říká Jarolím. Proč ho měl v obraně?

David Douděra – tak se jmenuje hrdina, který dotlačil Slavii k výhře 3:2 nad Bohemians a k postupu do finále domácího poháru. Byl to od něho dominantní výkon, jaký se jen tak nevidí, sám udeřil gólem a k tomu servíroval jako na podnose přihrávky na trefy Ondřeje Lingra a Václava Jurečky. „V tu chvíli jsem před sebou viděl snad celý vesmír,“ komentoval vyrovnávací branku. „A jak jsme dali třetí, to bych se musel celý roztříštit, abych všechny objal,“ chrlil ze sebe nadšeně. K rodákovi z Brandýsa nad Labem se pro iSport.cz vyjádřil hráčův bývalý kouč Karel Jarolím.