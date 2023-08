Silný dal při popravě Řepiště 11 gólů: Hlásil mi je sudí. Soupeře mi bylo líto

Počítejte. Jedna, dva, tři, čtyři, pět... jedenáct. Cože?! No fakt. Přesně tolik branek nasypal Jan Silný (28) v 1. kole MOL Cupu do sítě domácího TJ Řepiště. Unikátní střelecký kousek se při rekordní výhře 26:0 povedl útočníkovi druholigového Prostějova. Hráč Jablonce, jenž na jaře hostoval ve Zlíně, na středeční podvečer nikdy nezapomene. „Mohl jsem dát dvacet gólů,“ líčil s úsměvem pro iSport.cz.

Své trefy proti dorostencům a borcům z béčka divizního soupeře (áčko včetně trenéra Pavla Zavadila se utkání kvůli sporům s vedením odmítlo zúčastnit), Silný nestíhal počítat. Potřeboval pomoc.

„Pořád jsem se informoval u rozhodčího, který mi to hlásil. Měli jsme domluvu, že mi řekne, až budu na deseti a pak už nebudu muset dát gól,“ popsal. Hattricky zapsali také jeho spoluhráči Lukáš Cienciala (3) a Robert Bartolomeu (3). Jenže kam se hrabou na krále zápasu. K jedenácti zářezům nepotřeboval ani jednu penaltu.

Dal jste někdy jedenáct branek v jednom zápase?

„Kdysi v žácích jsem to zažil. U nás na vesnici v Jankovicích jsme se nerozdělovali na mladší a starší. Pamatuji se, že jsem jednou dal sedmnáct gólů. V seniorské kategorii se mi samozřejmě nic takového nepovedlo. Tohle se nestává každý den. Už po zápase jsem přemýšlel, jestli si vzpomenu na všechny góly.“

A vzpomenete?

„Určitě ne.“

Odehrál jste celých devadesát minut. Abyste nastřílel co nejvíce gólů?

„Myslím, že původně jsem jel na poločas. Trenér se ale pak rozhodl, že mě na hřišti nechá. Asi abych byl nejlepší střelec MOL Cupu. Klukům jsem pak už říkal, ať mi nahrávají. Já jsem jenom vystřelil a spadlo to tam. Kolikrát mohli dát góly i oni, ale radši mi přihráli. Nechci to celé nijak zveličovat.“

Nějaký hezký zásah si vybavíte, ne?

„Já jsem za celou kariéru moc hezkých gólů nedal. (úsměv) Ale jo, všechny góly nebyly škaredé. Nebylo to tak složité. Ale žádná střela z pětadvaceti se mi nepovedla. Jejich brankáře mi bylo líto. Klobouk dolů, že nezahodil po deseti brankách rukavice a neodešel. Snažil se, soustředil se na každý balon, štval ho každý gól.“

Zahodil jste nějaké šance?

„Jo, měl jsem další šance. Kdybych dal dvacet gólů, tak to možná odpovídá. (úsměv) Spoluhráči na mě byli i naštvaní, že jsem něco spálil.“

Užil jste si tento duel jako žádný jiný?

„Spíš mi bylo těch kluků líto. Chtěli si zahrát, byl to pro ně velký zápas. Klobouk dolů před nimi, že vůbec nastoupili a chtěli to dohrát. Snažili se být konkurenceschopní. Byli správní, ale bohužel. Bylo to dehonestující, až nedůstojné. Měli v sestavě hráče z béčka plus dva tři dorostence. Nemůžu říct, že jsem si to užil. Když je to v poločase 12:0, člověk už nemá takovou motivaci. Určitě jsme nehráli naplno. Nevykašlali jsme se na to, ale brali jsme to jako kondiční přípravu. Je pravda, že mi ty branky můžou zvednout sebevědomí. Gól je gól.“

Kdy jste se dozvěděli, že proti vám nepůjde divizní áčko Řepiště?

„Už den před zápasem jsme měli nějaké informace. Ale nevěděli jsme přesně, jak to bude. Až když jsme uviděli sestavu. Lidí i tak přišlo hodně. Kvůli protihráčům jsem se z gólů ani moc nechtěl radovat. V duchu je člověk rád, ale nemůžete jásat, když je to 25:0. Je fakt, že takový výsledek jsme fakt nečekali.“

Byli i domácí blízko nějaké brance?

„Myslím, že neměli ani střelu. Na začátku kopali roh, ale to je tak všechno.“