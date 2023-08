Hapal po Hlučíně: Měli jsme rozhodnout dřív. Smrž? To je fotbal

Dva góly Ladislava Almásiho, hlavou v prvním poločase a patou ve druhém, rozhodly o postupu Baníku v MOL Cupu přes Hlučín (2:0). Ostravští mohli mít klid daleko dřív, ale houževnatý třetiligový soupeř, a zejména skvělý brankář Ondřej Kolenko, favorita před dvěma tisíci fanoušků pořádně trápil. Trenér FCB Pavel Hapal byl nicméně spokojený. S výsledkem, hrou i novými hráči v sestavě, kteří dostali příležitost. Například Gigli Ndefe by mohl být řešením na pozici pravého stopera, když Slezanům nevyšel příchod Vojtěcha Smrže. „Uvidíme, jak se to ještě vyvine,“ řekl kouč.

Splnili jste povinnost?

„Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého, nikdo to tady neměl jednoduché. Ale měli jsme rozhodnout v prvním poločase, ve kterém jsme si vypracovali tři stoprocentní šance. Zápas mohl být klidnější. Tím, že soupeř pořád cítil šanci se zápasem něco udělat, to bylo nebezpečné. Hráli jsme však hodně zodpovědně dozadu, nechtěli jsme udělat žádnou chybu a pustit soupeře do šance. Druhý gól to pak rozlousknul.“

Přidal ho opět Ladislav Almási, musel vás potěšit.

„Asi všechny, protože se docela v koncovce trápí. Ale teď věřím, že se nakopne a zase začne góly dávat.“

Bylo jedním z motivů duelů dostat právě slovenského útočníka zpátky do pohody?

„Měli jsme to tak. Uvažovali jsme ale i o změně, že bychom ho pošetřili a dali tam Kubalu, protože přece jen máme tři útočníky. Jsem nakonec rád, že rozhodl utkání.“

Líbila se mi slušná chemie mezi krajními stopery a wingbeky, co vám?

„Bylo to fajn. Vzadu jsme velice dobří, neděláme chyby, nepouštíme soupeře do šancí. Až na nějaké střely v první půli ze šestnáctky to fungovalo velice dobře.“

Gigli Ndefe pro vás nakonec může být řešením na pravou stranu stoperské trojky, ne?

„Může, protože v Liberci na tom postu něco odehrál. Pořád si však myslím, že jeho silnou zbraní je spíš strana, kde je svým pohybem nepříjemný. Alternativa to nicméně každopádně je.“

Zvlášť když Vojtěch Smrž nakonec skončil v Bohemians, nikoli v Baníku. Mrzí vás to?

„Dnes jsem se to dozvěděl. Rozhodl se jít do Bohemky – to je fotbal.“

A budete tedy shánět ještě nějakou posilu místo Smrže?

„Pořád přemýšlíme o doplnění týmu, uvidíme, co se vyvine v tom závěru přestupového období.“

Jak to vypadá se zraněným Filipem Blažkem a dalšími marody?

„Nemáme podrobné vyšetření Blažka. Teprve uvidíme, jak to dopadne, pak případně budeme reagovat. Ale Lischka už trénuje, je zdravý a bude připravený do mistrovského utkání.“

Standardky vám tentokrát absolutně nesedly...

„Špatně jsme je kopali, trochu jsme měli taky problém s míčem, který je jiný, než na jaký jsme zvyklí. To mohlo také hrát roli. Ale trénujeme to. V minulém ligovém utkání jsme si vypracovali stoprocentní šanci z rohu, kterou jsme měli nacvičenou, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány. Zatím nám to tam z nich nepadá, ale věřím, že se v nich v budoucnu prosadíme.“

Samuel Grygar byl už alespoň na lavičce. Znamená to, že se přiblížil áčku?

„Ne, ne, ne, on je plnohodnotným hráčem áčka. Akorát jsme se dnes nerozhodli pro něj. Škoda, možná kdyby byl zápas dříve rozhodnutý, příležitost dostal. Ale vzali jsme ho s sebou, naopak Šíňas (Matěj Šín) měl střevní problémy, tak jsme ho nebrali.“

Jaký máte plán s Davidem Fadairem, který opět proseděl utkání na střídačce. Nejdřív přes béčko?

„Nemá odehrané žádné zápasy, takže uvažujeme, že ještě nastoupí za béčko. Ale takhle uvažujeme i o jiných.“

Líbil se vám Tomáš Rigo?

„Je velice fotbalový. Co se týče ligy, nebylo jednoduché hodit ho přímo do ligových utkání, ale už se zařazuje do mužstva a je plnohodnotným hráčem. Ukázal to v lize i dnes.“

Jakub Markovič zvládl soutěžní premiéru taky v klidu, že?

„Před zápasem jsem se s ním chviličku bavil, když přišel z rozcvičky jako první. Je sebevědomý. Jsem za to rád, máme fakt dva velice vyrovnané gólmany, s Hrubasem tři.“

Hlučínský brankář Ondřej Kolenko vás každopádně pořádně potrápil...

„Trefovalo ho to, ale chytal výborně. Nechci snižovat soupeřova brankáře, měl výborné zákroky, ale kdybychom rozhodli dřív, měli bychom klid.“