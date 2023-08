Smetanovo „zlaté vejce“ zachránilo Baník. Góly přijdou i v lize, věří Almási

Na kom jiném se chytit než na týmu trenéra, pod kterým hrál Ladislav Almási v životní formě? „To tak bývá,“ usmál se hořce kouč Hlučína Ondřej Smetana po porážce 0:2 s Baníkem, kterou zařídil slovenský útočník dvěma trefami. Nejdříve krásně zatloukl centru hlavou, po přestávce skóroval patičkou. „Věřím, že teď přijdou góly i v lize,“ prohlásil sebevědomě. Celá Ostrava by si to přála.

Objali se, poplácali po zádech, něco pošeptali do ucha. Trenér Ondřej Smetana, teď už spolu s kolegou Filipem Smékalem šéf lavičky Hlučína, a baníkovský forvard Ladislav Almási.

Vzpomenete si ještě? Tihle dva chlapíci před dvěma roky vytěžili ze vzájemné spolupráce parádní období. Smetana a ostravský mančaft sbíral body, Slovák udivoval ligu a prosadil se do nároďáku.

V úterý Almási svého bývalého nadřízeného nešetřil, na tehdejší formu navázal dvěma brankami. Herně to od něj ještě není na takové úrovni jako v sezoně 2021/22, ale produktivitou ji připomněl.

„Škoda. Připravovali jsme se na něho, měli jsme jej ve vápně lépe obsazovat,“ zalitoval Smetana, který kanonýra, jehož si na Bazaly vybral, zpětně označil za zlaté vejce majitele Václava Brabce.

Tehdy byl na vrcholu, začal se líbit Slavii, sledoval ho Celtic. Ročník končil na šestnácti zářezech. Pak přišla zranění, chytili se afričtí konkurenti a Almásiho cenovka i zájem o něj klesly.

„Je to o hlavě. Když dlouho nedáte gól, tak si s vámi psychika trochu hraje. Asi každý útočník řekne, že takové období střelecké prázdnoty někdy zažije – a jsou těžká,“ nezapíral dlouhán s číslem 99 na dresu. „Ale stojí za to s tím bojovat, protože když to pak přijde, je to krásné. Dělám pořád to samé, tvrdě pracuju,“ dodal.

Dostat Almásiho zpět do pohody bylo jedním z motivů pohárového utkání před více než dvoutisícovou návštěvou. „Měli jsme to tak,“ přikývl kouč Pavel Hapal. „Jsem rád, že Laco utkání rozhodl. V koncovce se trápil, teď věřím, že se nakopne a zase bude góly dávat.“

Baník na půdu ambiciózního třetiligisty, který před rokem z MOL Cupu doma vyřadil i Plzeň, přijel v lehce pozměněné sestavě. Poprvé chytal Jakub Markovič, premiérově se v základu objevili Tomáš Rigo či Matej Madleňák. Všichni tři obstáli, vyčnívala i ofenzivní podpora stopera Karla Pojezného, jehož centr zařídil vítěznou branku. Ze všech nejvíc nicméně dominoval Michal Frydrych.

Byť ho hlučínští útočníci tolik neprověřili, zkušený stoper snad neprohrál souboj, navrch konstruktivně – a rozhodně ne alibisticky – dostával spoluhráče přesnými pasy do přečíslení. Pro Hapala je to po odchodu Enea Bitriho a zranění Filipa Blažka dobrá zpráva, zvlášť když vyhlédnutý Vojtěch Smrž odešel nakonec do Bohemians.

„Dozvěděl jsem se to ráno, to je fotbal,“ pokrčil rameny kouč. „Vzadu jsme velice dobří, neděláme chyby, nepouštíme soupeře do šancí. Uvidíme, jak dopadne Blažkovo vyšetření. Každopádně Lischka už je zdravý. A ještě máme případně čas do konce přestupového období,“ podotkl Hapal.

Když se nic nepovede, může na pravé straně stoperské trojky zaskočit stejně jako při působení v Liberci či stejně jako tentokrát v Hlučíně Gigli Ndefe. Roli zvládl velmi dobře. Naopak příliš nefungovala kooperace Daniela Tetoura s Filipem Kaločem a katastrofální byly standardky...