MOL Cup: divizní celek dlouho trápil Budějovice, postup Baníku řídil Almási

Dva účastníci FORTUNA:LIGY vstoupily do MOL Cupu. Baník zvládl peprný souboj s Hlučínem, který koučuje bývalý trenér Ostravy Ondřej Smetana. Po výhře 2:0, při které kompletní zápis do střelecké listiny obstaral Ladislav Almási, prošel do dalšího kola. To České Budějovice se na postup do další fáze pořádně nadřely. Tým Velkých Hamrů jim dělal značné problémy, o postupu rozhodl favorit až na konci prodloužení. Jihočeši nakonec zvítězili po prodloužení 3:1.