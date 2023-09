Hapal Zápy nechtěl, pomohlo i menší hřiště: Neukázali jsme sebevědomí

Spadl vám kámen ze srdce?

„To každopádně, protože jsme dneska nehráli vůbec dobře. Musím být vůči nám velmi kritický. Přitom se zápas pro nás vyvíjel velmi dobře, když jsme vedli 1:0 a soupeř navíc dostal červenou kartu. Mysleli jsme si asi, že to už nějak uhrajeme.“

Hlavně v prvním poločase to ale vypadalo na vyrovnanou partii, úvodní půlhodinu měly Zápy dokonce více ze hry a velké šance. Souhlasíte?

„Určitě souhlasím. Domácí tam měli dvě tutovky, naštěstí nás podržel Markovič. To byly krizové situace, které jsme ustáli. Pro postup jsme si přijeli, ten máme, ale nebyl to zápas podle našich představ.“

Co se s Baníkem stalo? Rozdíl mezi oběma týmy by měl být patrný.

„Nevím, byli jsme úplně mimo roli, domácí hráli jednoduše, dostali se za nás balóny za obranu. Sice jsme pak postupem času hru překlopili na naši stranu a myslím, že ze startu druhé půle jsme měli navýšit stav a takový závěr by se nekonal. Filip Kubala tam měl dvě tutovky, mohlo to být klidnější. Reagovali jsme pak střídáním, ale prostě jsme to naštěstí nějak uválčili.“

Mluvíte o střídání, velmi brzy v prvním poločase musel střídat Ladislav Almási. Jak na tom je?

„Zvrtnul si kotník při té střele, co mu obránce zablokoval, ale nějaké soudy po mně nechtějte. Vůbec v tuto chvíli nevím, jaká je prognóza, ale věřím, že to nebude zase tolik závažné.“

Když v 55. minutě dostal druhou žlutou kartu domácí vůdce Jiří Duben, nezdálo se vám, že se domácí vlastně zvedli?

„To ne, ta červená jim právě ublížila, protože jsme měli převahu, ale oni dobře bránili. Na tomhle hřišti je každý volný kop na útočné polovině vlastně standardkou a oni jsou tady evidentně zvyklí hrát. Takhle nám taky dali ten gól po standardní situaci.“

Co jste tedy říkal na menší hřiště?

„Nechci se na to vůbec vymlouvat a svádět něco na menší hřiště. Je to stejné pro obě mužstva, i když pro ně to menší výhoda je, protože jsou tady doma.“

Mohla za ten vyrovnaný zápas protočená sestava? Dal jste šanci několika méně vytěžovaným hráčům?

„Víte, jak to je. Takových pohárových zápasů jsme už odehráli a viděli spousty. Mě mrzí, že třeba po vysoké výhře nad Zlínem bychom si měli více věřit a měli bychom být sebevědomější, ale to se na trávníku neukázalo. Změny v sestavě jistě svou roli hrát mohly, protože takhle jsme nastoupili možná naposledy někdy v přípravě.“

Zápy před tímto zápasem v této sezoně ještě neinkasovaly. Kladl jste na to v přípravě důraz?

„Přesně tak. Připravovali jsme se na ně velmi zodpovědně. Už při tom opakovaném losu jsem říkal, že si fakt Zápy nepřeju. Věděl jsem, že v ČFL hrají výborně, neinkasují. Je znát, že jsou kompaktní, věří si a pak jim jde naproti třeba i trochu štěstí v určitých situacích. Pro ně to byl velký zápas, potrápili nás zdatně.“