Boula o zlobě kotle Baníku: Patří to k tomu, ale nepříjemné. Kde je potíž?

Před naštvaným kotlem se mu nestálo dobře. „Bylo to nepříjemné,“ přiznal záložník Jiří Boula. Jeden z těch, kteří dali do osmifinále MOL Cupu se Zlínem (0:1) maximum. I on však slízl ostrou kritiku příznivců, kteří nechápali, jak mohl Baník po Jablonci ztratit další domácí duel. Navíc s nejhorším týmem nejvyšší soutěže.

Co jste říkal na reakci fanoušků?

„Bylo to nepříjemné, ale patří to k tomu. Jsme tady doma favorité, hrajeme se Zlínem pohár. Když nepostoupíme, je jasné, že jsou fanoušci naštvaní.“

Vyčítali vám, že jste prohráli nejdůležitější zápas podzimu. Vnímáte to podobně?

„Určitě to byl jeden z těch nejdůležitějších. Kdybychom před tím nepostoupili v Zápech... Každý postupový zápas je důležitý.“

Těžce se prosazujete proti týmům, které brání. Nedostáváte se příliš do pokutového území. Střílíte tak více zpoza vápna. Co vám chybí?

„Máme trochu asi problém hrát do toho užšího bloku, ale některé šance jsme si vypracovali. Asi nám chybí kvalita v tom finále. V předfinální fázi něco i vyřešíme slušně, a pak nezvládneme nějakou jednodušší situaci, přesně zakončit. Nevím, jestli to je kvalita, nebo smůla, ty poslední zápasy, to teď nedokážu říct.“

Pořád vám nejdou ani standardní situace…

„Nejdou... Nedali jsme ze standardky gól, takže se to tak dá říct. Víc nevím. Balony ale někdy létají do dobrých prostorů. Asi nemáme nejsilnější mužstvo, co se týče těch ofenzivních standardek, hlaviček. I když dneska jsme tam měli Frýďu, Lišáka, Laca, Zlín to dobře odbránil.“

V lize jste nedávno dali Zlínu pět gólů, teď žádný. Změnil se ten tým po změně trenéra?

„Minule jsme dali poměrně rychle gól a ta hra byla úplně jiná. Bylo to o tom, že jsme vedli a oni museli hru více otevřít. Zatímco teď celý zápas bránili a ještě když vedli, tak o to více.“

Jak z toho ven? V neděli vás čeká venku Karviná a pak Sparta.

„Jinak než abychom zase začali sbírat body, to nepůjde. Před Jabloncem jsme měli devět zápasů, které jsme neprohráli, měli jsme dobrou šňůru, teď jsme dvakrát za sebou prohráli 0:1. Jinak než získat tři body v následujících utkáních to nepůjde. Takhle se z toho musíme dostat. Kdybychom nebojovali, tak tady nemáme co dělat. Bojovnost je základ.“