Talent (20) si věřil na Sadílka: Ani jsem nevyskočil. Cítil, že Spartu porazí

Jak jste viděl utkání?

„Úvod zápasu jsme zvládli docela dobře. Věděli jsme, že Sparta bude hrát nátlakový fotbal. Až na pár situací jsme si s tím poradili. Dali jsme gól ze standardky a počítali jsme s tím, že Sparta má s jejich bráněním v posledních zápasech problém. Připravovali jsme se na to a využili toho. První poločas jsme odehráli slušně, ale pak Sparta využila dvou šancí a vyhrála.“

Dal jste jediný gól týmu. Poradil jste si s tím dobře?

„Vnímal jsem, že se ke mně postavil Sadílek a byl mezi námi větší výškový rozdíl. Snažil jsem se toho využít. Nemusel jsem se ani odrazit, přiletělo mi to na hlavu a jen jsem se soustředil, abych to uklidil tam, kam mám.“

Pak jste udělal jednu chybu, po které šel do úniku Sejk. Zatrnulo vám?

„Špatně jsem vyhodnotil odskok balonu. Naštěstí pro nás to Vondry (Vondra) dobře křižoval a první poločas jsme přežili.“

Proč jste střídal už po poločase?

„Byl jsem stažený po domluvě s trenéry. Chvíli před vstřeleným gólem mě chytla kyčel, se kterou jsem před asi třemi měsíci marodil. Dával jsem se dlouho dohromady a teď mě to chytlo znovu. Nevím, co to bude. Půjdu asi na vyšetření. Mrzelo mě, že jsem musel dolů, hrálo se mi dobře. Gól mi pomohl.“

Měli jste tentokrát největší šanci porazit Spartu?

„Celý den jsem vnímal a říkal si, že je uděláme. Měl jsem takový pocit už od rána. Cítili jsme se dobře a opravdu všechno tomu nasvědčovalo. Šance jsme měli a na konci prvního poločasu jsme mohli jít do dvougólového vedení. To je škoda. Nevyužili jsme toho a pak dostali dva góly po mele z dlouhého autu. Určitě nás to mrzí.“

Sparta udělala víc změn. Byla jiná, než ji znáte z ligy?

„Myslím, že její herní styl chtějí po každém hráči, který nastoupí. Herní plán se nezměnil. Každopádně tam byli jiní hráči, kteří nemají takové vytížení. Toho jsme chtěli využít.“

V závěru stoupaly emoce, fanoušci házeli kelímky po Olatunjim. Jak jste to vnímal?

„Je to zápas s jedním z „S“, přišel plný Ďolíček, je to vyhecované. Chtěli jsme zápas zlomit, bojovali jsme do poslední minuty. Bylo to vidět. Fanoušci nás tlačili dopředu, bohužel gól nepadl a frustrace se zvyšovala.“