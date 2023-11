Pád se Zlínem a hněv fanoušků! Baník končí v poháru. Hapal žádal o čas

Když střídající útočník Abdullahi Tanko v závěrečném zoufalém tlaku zpackal přečíslení a utopil se ve vlastních kličkách, z tribun se nesl pískot. Ten pokračoval i po zápase, který se Baníku hrubě nevyvedl. „Taky jsme to tady zažili. Vzpomněl jsem si, když nám to nešlo a vypískávali nás,“ podotkl s lehkým úsměvem Bronislav Červenka, trenér vítězného Zlína.

Také on dobře ví, co práce v Ostravě obnáší. Když prohrajete doma dvakrát v řadě, je dusno. Hapalův výběr po Jablonci nezvládl ani následnou partii. A opět nedal gól. „Trenéři a hráči to tady nemají jednoduché. Na druhou stranu, mají obrovskou podporu lidí, kteří chtějí vítězství. Věřím, že se Baník otřepe a vrátí se tam, kam patří,“ přál si Červenka.

Osmačtyřicetiletý chlapík, který má hráčskou i asistentskou minulost v Ostravě, zvládl i druhý duel na lavičce Zlína. Nástupce Pavla Vrby zjevně naučil borce za pár dnů bránit. O víkendu v Olomouci z toho byl bod za remízu 0:0, nyní díky hezké trefě Rudolfa Reitera zpoza vápna dokonce postup do čtvrtfinále MOL Cupu.

Jasnou prioritou je přitom pro klub ligová záchrana. Pohárová bitva nepřišla úplně vhod. „Nehoníme dva zajíce, přijeli jsme hrát zápas,“ uvedl kouč. „Pro mě to byla komplikace. Víme, že nás v sobotu čeká obrovsky náročný duel v Pardubicích. Ztratili jsme dost sil. Musíme je nabrat zpátky,“ dodal.

Poražení budou sbírat hlavně psychické síly. Baník vyloženě promarnil první poločas. V tom druhém zapnul, pomohlo mu hromadné střídání. Obávaný rychlík Tanko nicméně neměl svůj den. Hodně akcí bral na sebe, aniž by to bylo k užitku. Když mu nevyšel centr, zlostně práskl dlaní do trávníku. Prostě zmar.

Před lavičkou nad ním kroutil hlavou i kouč. „Ve finálce jsme jaloví, nemůžeme se do toho dostat. Chybí nám možná trochu štěstí, ale hlavně přesnost,“ zmínil Hapal. „Máme problém se hrou do bloku. Pokud nám mužstvo zaleze a kvalitně brání, tak je to potíž. Gólů moc nedostáváme, ale Zlín i minule Jablonec přijeli bránit a chodit do protiútoků. Vepředu máme vysokého útočníka, a když už ten centr přišel, byl absolutně nepřesný. Trápíme se ve finálce. Fanoušci nás chtějí vidět vyhrávat. Tohle byla cesta k pohárům, Baník na to dlouho čeká. Tohle mužstvo ještě potřebuje trochu času, protože je nové, a myslím si, že v předchozích zápasech svou kvalitu prokazovalo. Věřím, že se k tomu vrátíme,“ doufal trenér.

Favorit nečekaně vypadl kvůli nedohrané situaci ve 41. minutě, kdy záložníci nedostoupili Rudolfa Reitera. Někdejší hráč Baníku napřáhl a krásně se trefil pod břevno. Hosté byli vzadu semknutí a byť párkrát, hlavně u lajn, propadli, ustáli veškeré nepříjemnosti.

Opakované díky si vysloužil brankář Stanislav Dostál, jenž po zranění vyčapal druhou nulu v řadě. „Bude to znít zvláštně, ale nejdůležitější je pro nás vítězství. Může nám pomoct psychicky,“ nadřadil Reiter opojný pocit z triumfu nad postup. „Jsou za to body? Nejsou,“ usmál se realisticky.

Pod Červenkou to výsledkově prozatím šlape. Přitom hrál v obou případech zlínský soubor venku. „V úvodu utkání jsme plnili pokyny, které jsme si dali v kabině a nepouštěli soupeře do velkých šancí. Pak jsme trošinku slezli dolů, propadali ze stran a Baník si vypracoval dvě tři velmi nebezpečné situace. Ve druhém poločase nasadil obrovskou sílu do útoku,“ připomněl nástup Tanka, Buchty, Šína či posléze Klímy.

Brankář Dostál však za svá záda opět žádný balon nepustil. „Není jednoduché se ubránit a zůstat pořád aktivní nahoře. Přečkali jsme některé nebezpečné momenty. Na konci jsme to uválčili na 1:0. Za nás obrovská spokojenost,“ ulevil si Červenka, jenž oproti víkendu obměnil sestavu. „Nastoupilo pět jiných kluků než v Olomouci. Ukázali, že umí hrát fotbal a dají na hřiště srdce. Měli jsme i štěstí, ale to měl i soupeř. Je důležité, že jsme dvakrát udrželi nulu. Od toho se musíme odpíchnout. Nemůžeme hrát 4:3, 3:2. Na otevřený fotbal nemáme. Chceme hrát kombinačně, dopředu, ale mančaft na to potřebuje čas,“ uzavřel.