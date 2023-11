Ševčík: Kdybych dostal v lize více minut, věřím, že se také prosadím

Byl to vydřený postup?

„Každý zápas je trochu vydřený. Když nevyhrajete 10:0, musíte pracovat, chodit do soubojů, získávat balony. O to hůř, když jsme prohrávali. V poločase si ale tým řekl své a myslím, že po pauze se to ukázalo.“

Bylo složité si na sebe zvyknout, když oproti předchozím zápasům nastoupil téměř nový tým?

„Trénujeme pospolu každý den, proto to zase až tak těžké nebylo. Trvalo pár minut, než jsme si na sebe zvykli. Hrajeme v podobné sestavě na tréninku, takže v tom zásadní problém nevidím.“

O postupu jste rozhodl i v Líšni. Jak to, že vám to v MOL Cupu tak lepí?

„Je to podruhé za sebou, ale že bych byl nějaký specialista, to ne. Je to tím vytížením. V této soutěži mám větší minutáž, proto taky o jeden gól víc než v lize. Kdybych i tam dostal víc minut, věřím, že se prosadím stejně tak.“

V závěru se zvyšovaly emoce. Jak jste to vnímal?

„Furt se jedná o malé pražské derby. S tím do toho každý jde. Když výsledek není jednoznačný, je remíza nebo vedete jen o gól, s postupem času to bude vždy víc vyhecované. Myslím ale, že jsme se s tím vypořádali.“

Dostáváte v posledních zápasech od trenéra Priskeho víc minut. Cítíte se líp?

„Nějakou dobu trvalo, než jsem začal dostávat minuty. Jsem za to vděčný a budu dělat všechno pro to, aby jenom přibývaly.“

S Bohemians hrajete v lize už v sobotu. Bude to jiné než v poháru?

„Mohou obměnit sestavu, nachystat se na věci, které jsme dnes dělali. Ale budeme mít hlavně větší podporu od domácích fanoušků. Věřím, že to zvládneme.“