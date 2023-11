Koubek si ulevil: Jsme vyšťavení, rozsekaní jako nudle. Po Šulcovi šlapu 

Co říkáte na zápas?

„Před Olomoucí mám velký respekt. Má dobrý herní projev, pro soupeře je to náročné. Byl to pro nás velice obtížný zápas. V oslabené sestavě jsme měli určité obavy. Cením si toho, jak jsme tomu dokázali čelit. Dokázali jsme rychle otočit po připravených kvalitních kombinačních akcích. Byli jsme i efektivní. Další šance jsme měli my i Sigma. Bylo to dramatické a hodně otevřené utkání. Až za stavu 3:1 jsem tvrdě vyžadoval dát to do bloku a už se do ničeho moc nepouštět. Jsem rád, že se nám podařilo vítězství uhájit. Nebylo to rozhodnuté do poslední minuty.“

Jak se vám zamlouval osmnáctiletý gólman Viktor Baier, který dostal další šanci?

„Podržel nás a opět ukázal svůj obrovský talent. Ještě asi musí trošku zlepšit nohy. Jinak dobrý. Energii, kterou jsme poztráceli v neděli se Slováckem, jsme znova našli. Pár dnů volna nám stačilo. Změnili jsme rozestavení. Vrátili jsme se k tomu, co jsme trénovali v létě. Kluci si čtyřku v defenzivě dobře pamatovali. Na náš osvědčený systém už nám nezbyli hráči.“

Co vám proběhlo hlavou po rychlé první brance soupeře?

„Zlobil jsem se na jednoho hráče, který nezachytil střelce. Nebudu našeho borce jmenovat. Byl v postavení, kdy ho musel zachytit. Dokonce to má v popisu práce. Ale on to potom hodně napravil.“

Byli jste pod tlakem?

„Pod jakým tlakem? Víme, v jakém jsme stavu. Jsme rozsekaní jako nudle. Máme zraněné, vyšťavené hráče. Po asi patnáctém anglickém týdnu. Potřebovali jsme zregenerovat. Museli jsme hrát s jiným hroťákem. Honza Kliment vydržel osmdesát minut, cením si jeho výkonu. Po dlouhé době jsme v jarní části MOL Cupu.“

Potěšil vás dvougólový Pavel Šulc? Zvedá se pod vaším vedením?

„Ví se, že je to talentovaný hráč. Já bych si žádné zásluhy nedával. Moje zásluha je, že na něho šlapu.“

Potřebuje to?

„Jako sůl.“