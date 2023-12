Slavii v poháru zachránil krtek, Köstl litoval gólmana a chválil Hradec

Byla to jedna ze standardek, která nevypadala v první chvíli jako nebezpečná. I když… Tentokrát se nechopil rozehrání Christos Zafeiris, kterému se centry během celého zápasu vůbec nedařily.

Míč si ve 109. minutě postavil Petr Ševčík, pas se kroutil od brány. Na hlavu vyskočil Conrad Wallem, což rozhodně není hlavní vzdušná zbraň Slavie. Trkl do bílé koule, ta se snášela k zemi. Spadla do rozbahněného malého vápna, prakticky nevyskočila. Domácí gólman Adam Zadražil (v celém utkání velmi dobrý) byl zmaten, balon mu projel pod tělem do sítě.

Mančaft kouče Jindřicha Trpišovského zkrátka vysvobodilo bahno. Je totiž velmi pravděpodobné, že by v případě klasického odskoku Zadražil zasáhl. „Paradoxně chytal velmi dobře a pak dostane takový gól. Asi vynadám trávníkářům,“ povídal domácí trenér Václav Kotal. „Ne, na pravé straně od laviček je hřiště měkčí, tak to je. Postupně se horšilo, což je logické.“

„Po tom bizáru v minulém týdnu, kdy jsme chvíli stáli vedle Lenina, chvíli vedle kamionu, tak to byl takový balzám na duši. Velmi dobrý fotbal z obou stran v krásném prostředí. Hradec je zase sexy klub,“ navázal slávistický asistent Jaroslav Köstl, který tradičně chodí při pohárových duelech na tiskové konference místo šéfa Jindřicha Trpišovského. „Zadražil odchytal velmi dobrý zápas, ale bohužel pro něj jde rozhodující situace za krtkem v hřišti. My jsme šťastní, jdeme pořád dál za svým cílem. Pohár je pro nás důležitý, hraje se o trofej,“ pokračoval.

Pro Slavii byla branka opravdu osvobozující. Na potíže si však zadělala sama. Její ofenzivní údernost byla velmi špatná. Vlastně už to předznamenal začátek. Václav Jurečka v 5. minutě uháněl sám na bránu, jenže ji netrefil. I z toho vzešel fakt, že byl první poločas vyrovnaný. Hradec až nečekaně slušně kombinoval ve středu hřiště, tam Slavii stačil. „Kolem třicáté minuty nám trochu spadl řetěz,“ připustil Köstl.

Změna přišla až s otočením stran. Obhájce pohárového triumfu přišlápl plyn, z čehož se logicky zjevily šance. Jenže především Mojmír Chytil je spaloval. Z otočky trefil břevno (to byl famózní manévr), ale další situace nezvládl. V nájezdu ho vychytal Zadražil, hlavou poslal míč těsně vedle.

Neuspěl ani Zafeiris z přímého kopu z tuze příjemné pozice, čímž jen potvrdil svůj nevýrazný výkon. „Sami jste viděli, že to nebylo ono,“ přitakal Köstl.

Nakonec tedy pomohla Wallemova chvíle, výsledek po něm potvrdil ještě Mick van Buren. Slavia si tak může počkat na páteční čtvrtfinálový los.