Zlín srazil Slovan v prodloužení. Je v semifinále poháru, Kozla štval zkrat

Dvě červené karty, drama do poslední vteřiny. A na jeho konci radost hráčů Zlína, kteří přetlačili v prodloužení Liberec 2:1. Oba týmy ztratily síly před nedělní ligou, domácím se však bude po průniku do semifinále MOL Cupu před střetem s Baníkem rehabilitovat lépe. „Fantastický postup, který se rodil těžce. Ve druhé půli jsem cítil obavy, aby se něco nestalo,“ ulevil si trenér vítězů Bronislav Červenka. Jeho přání pro semifinále? Sparta na Letné! Té zlínské.

V posledních vteřinách naběhl do vápna soupeře i gólman Olivier Vliegen, snažil se vyrovnat. Hektická snaha Liberce, který stejně jako rival dohrával v deseti, však k penaltovému vyvrcholení nevedla. „Nevím, čím to je, ale moc nám to tu nejde,“ povzdechl si stoper Marios Pourzitidis. Aspoň jemu to na Zlín jde. Gól mu dal i v prosinci v lize. Vítězný zásah nicméně patřil zlínskému záložníkovi Jakubovi Janetzkému, který zblízka ťukl do sítě míč hlavou.

Trenér Luboš Kozel nejezdí do Baťova města za fotbalem rád. Se svými týmy tam body sbírá výjimečně, většinou těsně prohrává. Stejně dopadl i tentokrát v pohárovém čtvrtfinále. Kdy na Letné vlastně naposledy triumfoval a s jakým mužstvem? „To si ani nepamatuju. Možná ještě jako hráč,“ pousmál se hořce. I tahle porážka hodně bolela. „Jsem zklamaný. Sami jsme si udělali ten zápas těžký,“ dodal v narážce na Doumbiův úlet ve 45. minutě.

Střední záložník nejprve šlápl na ležícího Toma Slončíka, jehož fauloval a vzápětí trefil míčem Jakuba Janetzkého. Byť ne nijak razantně, na červenou to bylo. Možná i na dvě naráz. „Na Doumbiu se hodně zlobím. Bylo to absolutně zbytečné a neprofesionální. Není se o čem bavit, nesmí si to dovolit,“ okomentoval Kozel zkrat. Zároveň se domníval, že vyloučení bylo poměrně přísné.

Slovan hrál padesát minut v oslabení, přesto dokázal po rohu a brilantní Pourzitidisově hlavičce zmrazit soka a vynutit si půlhodinovou nadstavbu tvrdé bitvy. „Bylo na nás vidět, že jsme si věřili víc než předtím v jedenácti,“ poznamenal Pourzitidis. „Přijde mi, že když tým nemá co ztratit, zlepší se. V deseti jsme byli nepříjemní a šli jsme si za vyrovnáním,“ všímal si kouč.

Brzy po začátku prodloužení, které otevřel gólem Janetzký, vykázal sudí Vít Zaoral z placu rovněž domácího obránce Dominika Simerského, jenž byl přitom v akci sotva sedm minut. Za tento krátký časový úsek stihl dvakrát faulovat na žlutou. „Neudělal to naschvál, tyhle věci se stávají. Byla to shoda okolností,“ chránil Červenka střídajícího stopera.

Premiérovou šanci obdržel Libor Holík, čerstvá posila z Plzně. Nastoupil na pravém kraji zálohy. „Ukázal, že nám může na straně pomoci na jakékoliv pozici. Dával tam dobré míče. Jsem strašně rád, že přišel. Je pracovitý, poctivý,“ pochvaloval si přínos (staro)nováčka. Zlínští se těší z úspěchu a útočník Tomáš Schánělec z první trefy v novém angažmá, když chladnokrevně zakončil krátké sólo po Černínově průnikovce za obranu. „Realizoval krásný gól,“ ocenil kouč.

Mladý střelec je rád, že má čekání na úvodní zásah za sebou. V hlavě mu to šrotovalo. „Oddechl jsem si, už na mně byla trošku tíha. Ale věděl jsem, že je otázka času, kdy to přijde,“ podotkl host ze Sparty a pochválil nahrávače Jakuba Černína. „Vymyslet něco takového jako stoper je paráda.“

Hosté vyrazili na dlouhou štreku rozladění, zbití - a počítali ztráty. V Teplicích jim budou příště chybět vykartovaní Doumbia, Žambůrek a Mikula. „Nebude pro nás nejdůležitější načerpat síly, ale vůbec to složit, abychom měli někoho do středu zálohy,“ ulevil si Kozel.