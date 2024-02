Schánělec po postupu: Spartu nechci, nemohl bych hrát. Čeká na jednu šanci

Po prvním gólu se vám bude pracovat líp, co?

„Věděl jsem, že je otázka času, kdy to přijde. Od Čerňase (Jakuba Černína) to byla krásná přihrávka. Tohle vymyslet jako stoper je paráda. Na mně už bylo jen dobře to trefit. Sám nevím, proč jsme pak proti deseti hráli tak pasivně. Chtěli jsme presovat, být aktivní. Musíme se podívat na video a vyhodnotit si to.“

Jak se vlastně cítíte v novém prostředí?

„Myslím, že už jsem se s ním sžil. Jsem tady skoro měsíc. Všechno jsem si prošel. V týmu je super parta, trenéři komunikují. To mi nejvíc pomáhá.“

Trenér Bronislav Červenka říkal, že si musíte zvykat na jiný styl. Ve Spartě B jste byl víc na míči, měl větší počet šancí. Je to tak?

„Jo, je to něco trošku jiného. Hrajeme z bloku. Ve Spartě jsem měl spoustu šancí. Tady čeká útočník na jednu a pak už je na něm, aby ji proměnil.“

Koho byste si přál v semifinále poháru? Spartu?

„Já bych v tom utkání nemohl nastoupit, takže bych radši někoho jiného.“ (úsměv)