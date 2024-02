Rouček v derby nepropadnul. Lokty na hraně, co penaltová ruka a Bořil ven?

Video se připravuje ... Tvrdý duel, pořádné mely, sporné momenty - ale určitě ne bramboračka. Teprve v sedmadvaceti letech si talentovaný mladý sudí Karel Rouček prošel zkouškou rozhodcovské dospělosti. I když z ní nevyšel zcela bez poskvrny (to snad ani v takovém zápase nejde), potvrdil, že derby může z mladé generace zdárně pískat i někdo jiný než Dalibor Černý. Pokud by si někdo ze zápasu chtěl vystříhat momenty a poskládat z nich kompromitující skládačku, své situace by si jistě našel. Ale bylo by to izolované od tvrdého a v zásadě férového rázu utkání, kde sudí rozhodně nebyl v hlavní roli. Rouček se nevyvaroval chybám, ale byly na obě strany.

LOKET OLATUNJIHO NA HOLEŠE (86. MINUTA) Mohli bychom si do detailu rozpitvávat jiskřivé duely mezi Ogbuem a Olatunjim, ale to nejzásadnější se začalo dít až ke konci základní hrací doby. Tvrdé střety dvou nigerijských krajánků každopádně určily ráz utkání. A taky naznačily, jak se budou posuzovat dvě potenciální penaltové situace. Tvrdý úder Ogbua do Olatunjiho v 52. minutě měl být ohodnocen žlutou kartou, sudí Rouček ho neodpískal ani jako faul. V tomto kontextu je ještě celkem mírně za hranou zákrok loktem či spíš koncem předloktí, kterým Olatunji ve vápně v 86. minutě trefil Holeše. Sparťanský útočník byl u míče dřív, Holeš se k balonu nemohl dostat. Jasně - Olatunji se zbytečně příliš rozmachoval, což je jeho dlouhodobý problém a měl by se na něj zaměřit. V jiném, méně vyhecovaném zápase, by byla penalta úplně přiléhavá a řekněme si na rovinu, mohla přijít i tady. Třeba v evropských pohárech to ovšem na zásah VAR spíš není. Slávisté se dožadovali penalty za zákrok Olatunjiho na Holeše • Foto Repro ČT Sport

LOKET VLČKA NA OLATUNJIHO (99. MINUTA) Velmi podobný příběh, takřka jedna ku jedné s předchozím Olatunjiho předloktím. Opět se penalta dala pískat, zákrok byl velmi na hraně. Znovu byl v hlavní roli Olatunji, tentokrát ale jako adresát Vlčkova úderu. Slávistický stoper měl soupeře v souboji za zády, trefil ho spíš než loktem paží, ta mu pak sjela dolů. Pokud byl ale Olatunjiho zákrok na Holeše puštěn, pak se tenhle taky správně nepískal. Reciprocita by čistě pravidlově neměla hrát roli, ale šlo by o nespravedlnost, která se ve vyhroceném zápase těžko vysvětluje. I Sparta chtěla jednu penaltu navíc, v hlavní roli byl opět Vlček, který trefil Olatunjiho • Foto Repro ČT Sport

PENALTOVÁ RUKA (114. MINUTA) Asi se v zásadě dá shodnout, že úder do tváře soupeře často vypadá hůř a má těžší následky pro protivníka než hra rukou. Ale v rozhodcovském světě, který má hodně nečekaných zákrut, je uplatňování pravidla o ruce o něco víc černobílé než u jiných zákroků. Tím spíš s existencí VAR, který s posuzováním rukou dost zásadně zahýbal. Tady se zkrátka neřeší, jestli je rozhodcovský metr v zápase volnější nebo úzkostlivější. I u hry rukou existuje nenáviděná šedá zóna, ale je menší než u jiných zákroků. Víc tu jde o technokratické naplňování pravidel a parametrů, kdy ruka je nebo není. Tady měl Vlček předloktí vystrčené jasně od těla, balon po doteku s horní končetinou změnil směr. Jediná otázka panuje nad tím, nakolik změnil míč trajektorii, když škrtl o stoperovo stehno - těsně předtím, než Vlček balon trefil rukou. Podle nového výkladu pravidel by nicméně nemělo hrát roli, když se míč před dotekem s rukou nepatrně otře o tělo hráče. I podle instruktážních videí Komise rozhodčích se jedná o případ, kdy by měla být odpískána penalta. Tudíž správný verdikt po intervenci VAR. Ruka Tomáše Vlčka před rozhodující penaltou • Foto Repro ČT Sport

ČERVENÁ PRO BOŘILA? (115. MINUTA) Rouček se od začátku snažil dát utkání nějaké meze a oba týmy usměrňoval. Před zápasem diskutoval s trenéry obou týmů, při oslavách Olatunjiho gólů přispěchal ke sparťanskému hloučku a odváděl ho dál od tribun, aby nedocházelo ke zbytečným eskalacím. Byl velmi aktivní v komunikaci, ale docela trefil hranu, aby se netlačil do popředí. Emočně se zdárně naladil na notu duelu a relativně zvládl oba týmy kočírovat. V sedmadvaceti letech při prvním derby to je skoro majstrštyk. Jeden moment mu ale trochu ujel. Bořil po strkanici s Karabcem vyjel i na hlavního sudího, mírně do něj strčil, pořvával a ukazoval směrem k němu, což je moment, za který by si klidně vysloužil druhou žlutou kartu. Rouček kapitána Slavie zpražil pohledem a slovně vyplísnil, dál ale nešel. Za druhou žlutou by ho určitě nikdo z Komise nepokáral, naopak. Nepůsobilo by to v kontextu utkání přecitlivěle? Je to na vkusu každého, ale sudí si musejí budovat respekt. Jan Bořil nejspíše měl dostat druhou žlutou kartu za nesportovní chování • Foto Repro ČT Sport