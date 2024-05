Priske před finále: Bude nám chybět hodně hráčů. Třetí trofej? Cíl byl...

Oslavy jste si doposud užil?

„Myslím, že stejně jako celý klub a tým. Byl to úžasný večer, kluci si to zasloužili. Ne jen za výkon v sobotu, ale za celou sezonu. Všichni jsme si to užili. Tohle jsou vzpomínky na celý život. Ale na středu už jsme připraveni.“

Všichni až na dlouhodobě zraněného Kaana Kairinena a Davida Pavelku jsou k dispozici?

„Ve středu nám bude hodně hráčů chybět, protože v poháru můžete mít na soupisce jen osmnáct hráčů. Některé jsme museli nechat doma, ale trénovali s námi na Strahově.“

Jedničkou je Peter Vindahl, v poháru ovšem dosud chytal Vojtěch Vorel. Už máte jasno, komu dáte přednost?

„Jako vždycky jsme sestavu hráčům oznámili dnes, kluci o tom vědí. Vy se to dozvíte večer ve středu. V brance bude brankář.“

Za Spartu prožijete druhé finále, loni proti Slavii jste prohráli. Tušíte, jakou máte bilanci v kariéře?

„Je to takový mix. Prožil jsem výhry i prohry.“

Za dva roky v českém klubu jste získal dva tituly a nyní bojujete o triumf v poháru. Napadlo by vás to tehdy?

„Když jsem podepsal smlouvu, musím se přiznat, že jsem nepřemýšlel takhle dopředu. Soustředil jsem se na práci a na to, co je potřeba udělat. Ale věděl jsem, že Sparta je skvělý klub a má obrovský potenciál, že můžeme dokázat velké věci. Můj cíl byl, abych se pokusil hráče a celý klub posunout, zatlačit na něj, aby ze sebe dostal to nejlepší.“

Což se asi povedlo.

„Ve fotbale je to tak, že když tvrdě pracujeme, v mnoha aspektech to přijde. Jsou z toho dva tituly. Kluci to dokázali v minulé sezoně a v této znovu, teď si to zasloužili ještě víc než loni.“

Naposledy v Plzni jste prohráli 0:4. Vzali jste si z toho ponaučení?

„Jsou to složité vzpomínky. Tohle ale bude jiný zápas, bude to všechno jen o trofeji a o tom, abychom byli připravení od začátku po celých devadesát minut, a případně na prodloužení a penalty. Je to prostě jiné. Tehdy jsme byli po těžké porážce s Liverpoolem, i přes to jsme do prvního inkasovaného gólu dominovali. Nakonec z toho ale byla těžká prohra pro všechny z nás.“