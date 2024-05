Plzeň - Sparta 1:2. Letenští mají double! Drama v závěru, rozhodl Birmančevič

Ladislav Krejčí sice poslal Pražany do vedení, sudí Ondřej Berka ale pískal faul • Michal Beránek / Sport

Pražská Sparta ve finále poháru porazila Plzeň 2:1 a po deseti letech slaví double. Na regulérní branku se čekalo až do závěru duelu, nejprve vyrazil v 79. minutě Martin Jedlička pokus Veljka Birmančeviče pouze do Sampsona Dweha, od kterého míč putoval do brány. Viktoria ale následně srovnala. Tomáš Chorý se po mlýnici ve vápně prosadil hlavou. Bláznivý závěr zápasu ale ovládli hosté, Birmančevič po závaru před brankou rozjásal fanoušky Pražanů.