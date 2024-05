Chovanec: Agresivita se musí trestat. Panenka vzpomíná na pomeranče

Video se připravuje ... Mezinárodní ostuda. O rvačkách fanoušků po konci finále MOL Cupu mezi Plzní a Spartou se píše i za hranicemi České republiky. Z plzeňského kotle po závěrečném hvizdu navzdory porážce sálal ohňostroj, pak fans Viktoriánů bez jakéhokoliv odporu vtrhli na hřiště. Chvilku se procházeli po trávníku, pak se ale nebezpečně začali přibližovat k příznivcům Sparty, kteří také prošli na hřiště a nakonec si to domácí rowdies napochodovali skoro až ke sparťanskému sektoru za bránou. Rozsáhlé násilí rozehnali po chvíli až těžkooděnci. Jak na perné chvilky s fanoušky vzpomínají fotbalové osobnosti Přemysl Bičovský, Antonín Panenka, Jozef Chovanec a Petr Mikolanda?

JOZEF CHOVANEC

BÝVALÝ TRENÉR REPREZENTACE A LEGENDA SPARTY „Úplně se mi nestalo, že bych musel utíkat před fanoušky, byť jsem několikrát zažil, že vtrhli na hrací plochu. Také jsem hrával ještě v době, kdy na stadionech nebyly taková bezpečnostní opatření, jaká jsou dnes. Třeba za mé doby se finále Československého poháru hrávalo v daleko menších městech. Vzpomínám si na Svitavy nebo Písek, kde nebyly velké tribuny a žádné ochranné zóny. Vždy tam fanoušci na to hřiště vběhli. To, co se odehrálo v Plzni, to ovšem byla kaňka. Je to obecně velký problém českého fotbalu, na stadionech bývá skrytá agresivita. Je potřeba komunikovat s fanoušky, s kotelníky a pak případně trestat. Lidi by měli pocítit, že tohle se nemá dělat a že za takové činy mají padat tvrdé postihy. Jsou tu nějaké disciplinární řády, tak je potřeba je vymáhat. Na druhou stranu tohle finále pořádal fotbalový svaz, takže organizace zápasu šla za ním. Každý si musí vyhodnotit svůj podíl viny." Reakce na bitky v MOL Cupu: Na nás házeli pomeranče, šilinky i beton, smál se Panenka

PETR MIKOLANDA

BÝVALÝ PRVOLIGOVÝ ÚTOČNÍK A EXPERT O2 TV „Tohle k fotbalu nepatří. Fanoušci celou sezonu fandili skvěle, ale to, že pak vtrhnou na hřiště a stane se tohle, je naprosto špatně. Víme všichni, jak takové zápasy probíhají, jak jsou vyhecované. Tohle by se ale nemělo stávat a jsem naprosto proti tomu. Když se chtějí fanoušci fotit s hráči a je to v nějakých mezích, tak nevidím problém, ale tohle bylo otřesné. Sám jsem na stadionu byl a viděl to, ještě horší záběry kolují po internetu." Nechutný závěr poháru. Bitky fanoušků a zásah policie na hřišti

ANTONÍN PANENKA

LEGENDA BOHEMIANS „Hrál jsem za Bohemku třiadvacet let a nic podobného jsem nezažil, protože Bohemka za tu dobu nic nevyhrála. Naopak jsem zažil velmi nepříjemnou věc s Rapidem Vídeň. Hráli jsme proti Celtiku Glasgow ve Skotsku, kde byla strašná averze proti Rapidu. Diváci po nás házeli snad jejich šilinky, to vážilo půl kila. Napadli našeho brankáře a jednoho hráče trefili lahví do hlavy. Tam jsem se v jednu chvíli bál o život a nechtěl bych to zažít znovu, ani to nikomu jinému dopřát. Jinak v naší době byli diváci především u nás velcí fandové, ale umírnění. Žádné rvačky a násilnosti jsem nezažil. Jen teda v Nikaragui po nás házeli pomeranče, to bylo dobré, že jsme si je mohli oloupat a sníst je. A ještě k tomu házeli beton. SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:2. Letenští mají double! Rozhodl Birmančevič