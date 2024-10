Sigma si v poháru zastřílela, pálil Kliment. Postoupil i Jablonec

Michal Beran slaví svůj gól do branky Hradce Králové • Vít Černý/ČTK

Fotbalisté Olomouce a Jablonce potvrdili v dohrávkách druhého kola domácího poháru MOL Cupu proti soupeřům z nižších soutěží roli jasných favoritů a stali se zbylými dvěma postupujícími do dalšího kola. Sigma zvítězila v Bzenci vysoko 6:0 a Severočeši vyhráli v Domažlicích 2:0. Z prvoligových klubů vypadla ve druhém kole jen Karviná.

Olomouc potvrdila dobrou formu poté, co v pátek senzačně zvítězila na stadionu obhájce titulu Sparty 3:2. Pátý celek prvoligové tabulky proti Bzenci ze čtvrté nejvyšší soutěže od začátku dominoval, i když trenér Tomáš Janotka nasadil několik náhradníků.

Dvě branky si po změně stran připsal střídající Jan Kliment, s devíti góly suverénně nejlepší střelec dosavadního průběhu ligové sezony. Jednou skórovali Štěpán Langer, Jakub Elbel, Lukáš Vraštil a další střídající hráč Filip Uriča.

"Splnili jsme jasně danou povinnost proti týmu z divize. Dokráčeli jsme k vítězství bez komplikace, kluci k tomu přistoupili výborně a za to jsem strašně rád. Soupeř z nižší soutěže vás může porazit nějakým nadšením nebo euforií. Jsem rád, že jsme žádné drama nepřipustili. Dá se říct, že postup byl nakonec pohodlný," citoval klubový web Janotku.

Jablonec vloni vyřadil ve třetím kole poháru třetiligové Domažlice až po penaltovém rozstřelu, tentokrát ale roli favorita potvrdil suverénněji. Ve 38. minutě otevřel po centru na zadní tyči pohotově skóre Alexis Alégué a pojistku přidal krátce po změně stran po rychlé kombinaci zblízka Tomáš Schánělec. Šestý celek ligové tabulky se vítězně naladil na víkendové podještědské derby v Liberci.

"Jsem rád, že jsme to zvládli i se změnami, které jsme udělali. Soupeř nám nedal nic zadarmo, museli jsme si to odpracovat. Velmi důležitý byl druhý gól, který otupil domácí, ten rozhodl o našem vítězství. První poločas se na tom trávníku ještě dalo hrát, v druhém už to nemělo s fotbalem moc společného," řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.

Ve druhém kole vstoupilo do domácího poháru 11 z 16 týmů nejvyšší soutěže. Vypadla pouze Karviná, která prohrála v Kroměříži. Účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů Sparta, jež obhajuje triumf, jarní finalista Plzeň, Slavia, Mladá Boleslav a Ostrava zasáhnou do MOL Cupu až ve třetím kole. Los se uskuteční v pátek v Praze na Strahově.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 17. Langer, 37. Elbel, 61. Vráštil, 71. Kliment, 77. Urča, 84. Kliment Sestavy Domácí: Frydrych – Kaňa, Komínek (46. Řezník), Bílý, Zůbek, Absolon (84. Novák), Vaďura (46. Bílek), D. Pelikán, Kasala (46. M. Pelikán), Mlýnek, Janás Hosté: Koutný – Chvátal, Vraštil, Elbel – Dohnálek, Muritala (61. Breite), Israel, Langer (80. Spáčil) – Fiala (61. Kliment), Mikulenka (46. Uriča), Vodháněl (61. Hadaš) Karty Domácí: Mlýnek, Berger Hosté: Chvátal, Ola Rozhodčí Cieslar – Podaný, Marek Stadion Bzenec Návštěva 1290 diváků