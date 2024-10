Další blamáž Liberce! Je to průs*r, ví Kováč. Hlučín vyhlíží Spartu

„Prohráli jsme s MSFL, dobře to není. Musíme si to zanalyzovat. Nechci moc kritizovat, ale průs*r to je. Ti kluci teď dostávají nálože, musíme jim nastavit hlavu,“ měl jasno kouč Severočechů Radoslav Kováč.

Hlučín vyšel z kabiny bez jakéhokoliv ostychu. Téměř tisíc fanoušků mohl rozjásat už v první minutě, rána ze střední vzdálenosti ale skončila na břevně. Duel se lámal až po přestávce, kdy sudí Machálek ukázal na penaltový puntík. Nabídnutou možností pak nepohrdnul Ondřej Moučka. „Penalty si zkouším, kopu je furt. Byl jsem přesvědčený, že to budu cpát nahoru. Podařilo se,“ oddechl si hlučínský hrdina.

Naopak Radoslav Kováč v tu chvíli jen kroutil hlavou, stejně jako celý zápas. Slyšet byl už v prvním poločase. „Lety, dovol si, věř si, vždyť máš ránu jako kůň,“ burcoval neviditelného útočníka Lukáše Letenaye. Krátce před pauzou pak sepsul obránce Halinského: „Halí, do p*dele už, proč to neotočíš? Vem si to do druhé strany, protáčej to.“

S každou další minutou byla na Liberci znát větší nervozita. Kdo očekával závěrečný tlak, musel být řádně zklamán. Nepřišlo nic, domácí si zápas pohlídali bez větších problémů. „Hlučín hrál obětavě. My jsme tam měli nějaké příležitosti, které jsme však bohužel nedohráli. Byly tam asi tři nebo čtyři přechody, ale to je málo. Je to další velké zklamání, ale musíme jít dál a vztyčit hlavu. Jedeme do Budějovic, kde to potřebujeme odčinit,“ věděl Kováč.

Přitom Severočeši přijeli na hřiště třetího týmu MSFL s několika stěžejními hráči. Kapitánskou pásku navlékl Ľubomír Tupta, střed pole dirigoval obvyklý lídr Michal Hlavatý. Rychlost a hbitost Denise Višinského znát nebyla, blamáž neodvrátili ani Ivan Varfolomejev či Ahmad Ghali.

„Sestava byla dostatečně silná na to, abychom to zvládli, ale bohužel,“ štvalo Kováče. „Chyběl nám klid i trpělivost. V závěru už jsme začali bláznit a nakopávat. To není naše hra, na to nemáme hráče.“

Ambiciózní Liberec tak přežvykuje další hořkou pilulku poté, co v Podještědském derby dostal „bůra“ od Jablonce. I když se mohlo zdát, že výprask odčinil vítězstvím nad Slováckem, krátká anabáze v MOL Cupu jej opět stáhla k zemi. „V té nezkušenosti pořád dostáváme trošičku na frak. Ale byli tam dostatečně zkušení hráči, abychom to nedovolili,“ nechápal Kováč.

Hlučín v domácím poháru postoupil mezi nejlepších šestnáct. Slezské městečko poblíž Ostravy tak může vyhlížet dalšího zvučného soka. „Koho bych si přál? Určitě někoho z Prahy, Slavii nebo Spartu. Když budu mluvit za sebe, doufám, že Sparta,“ usmíval se Moučka.

„Asi těžko pohár vyhrajeme. Jestli by však naše cesta měla skončit, tak si přejeme toho nejlepšího soupeře, který v tom našem českém rybníčku bude. Takže Spartu, Slavii nebo Plzeň,“ doplnil trenér Lukáš Černín.