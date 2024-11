Další facka, Novotný koučoval místo Straky: Někteří takhle v klubu skončí

Budějovice nastoupily s devíti změnami v sestavě, prostor dostali hráči z lavičky nebo širšího kádru. Adepti dresu s nižším vytížením ale vůbec nepřesvědčily. V úvodu měli šance domácí, pak Matouš Nikl napálil břevno. K výhře ale celý zápas víc směřovalo Táborsko.

Zápas před početnou diváckou kulisou – na stadion Táborska přišlo přes 1700 diváků - spěl do penalt, domácí nakonec rozhodli dvěma góly v prodloužení. Druholigové Táborsko slavilo postup a velkou výhru nad regionálním rivalem, zatímco poslední tým nejvyšší soutěže schytal další direkt.

„Táborsko chtělo dneska daleko více než my. Někteří hráči přijeli si zahrát fotbal a vůbec je nezajímá, že nebojují jen za sebe, ale za klub, za lidi v klubu a fanoušky. Řešili jsme to v šatně. Každý musí začít u sebe,“ zlobil se asistent trenéra Dynama Jiří Novotný.

Tentokrát řídil tým před lavičkou on, hlavní František Straka zápas sledoval v klidu vsedě v ústraní. „Franta to tak chtěl, vyměnili jsme si role. Pro mě to bylo něco trochu jiného, ale nevadilo mi to. Hráče od lajny stejně neukřičíte,“ vysvětlil Novotný.

V neděli Dynamo odehrálo solidní ligovou partii s Libercem, proti trápícímu týmu šlo za výhrou, nakonec remizovalo 0:0. Výkon a získaný bod ale náhradníci, kteří dostali šanci v Táborsku, zmuchlali do koše. Někteří fanoušci, kteří jeli tým povzbudit na venkovní duel MOL Cupu, opět několikrát skandovali „Kristek ven,“ naopak podpořili trenéra Straku. Spokojený v Dynamu nikdo být nemůže.

„Je rozdíl, když si jdete jen zahrát fotbal, nebo jdete bojovat do války, jako to bylo vidět u domácích,“ zmínil Novotný špatný nastavení svého týmu. „Přístup hráčů je na pováženou. Hned jsme to řešili v kabině po zápase. Kluci musí začít u sebe. Když takhle budou pokračovat, skončí v klubu a nebudou je chtít ani nikde jinde. Navíc bojují nejen za sebe, ale za celé Dynamo, za fanoušky,“ zdůraznil.

Budějovice, které v sezoně uhrály pouhé dva body za třináct zápasů, čeká o víkendu další těžký zápas. V neděli před reprezentační pauzou jedou do Teplic, které se rovněž trápí a jsou čtrnácté.