Bílek o přímáku na Dukle: Trefil jsem to špatně. Vondráška nevnímal

Vypadá to, že gól proti Dukle vás poslal do základu v Hlučíně...

„To ne, spíš klasická pohárovina. Čekají nás i jiné důležité zápasy, takže trenér prostřídal sestavu, někteří kluci si odpočinuli. Hráli jsme oproti Dukle všichni noví, myslím, že je to dobře. Potřebujeme to, udrželi jsme se díky tomu v tempu. Povedlo se.“

Co chybělo, aby i tady váš přímý kop, akorát z druhé strany, skončil v síti a ne těsně nad ní?

„Možná abych to trefil stejně špatně jako na Dukle...“ (smích)

Teď jste mi nahrál, protože v Lize naruby jsme rozebírali, jestli vaše rána doprostřed byla chtěná. Takže jak?

„Netrefil jsem to ideálně. Ale bavili jsme se s klukama, že to možná bylo lepší. Protože kdybych to trefil podle představ, měl by to Vondy (Tomáš Vondrášek) na hlavě a šlo by to ven. Takže ještě, že jsem to nakonec zahrál takhle.“

Vondrášek, jenž zacouval k tyči, vás zmátl?

„Vůbec jsem o něm nevěděl, soustředil jsem se jen na to, abych trefil dobře balon. Což se teda nepovedlo... (úsměv) Vondy už v Teplicích takhle hodně odskakoval, ale já ho fakt nevnímal.“

Jak často slýcháváte narážky na své slavné fotbalové jméno a poznámky toho typu, že přece zákonitě musíte přímé kopy zahrávat vy?

„Občas to slýchávám, ale už jsem na to odmala tak zvyklý, že mi to ani nepřijde.“

Leváci se vám do exekuce necpali?

„Vůbec, Lába (Albert Labík) ví, že tuhle pozici mám rád. I na tréninku to zkouším ze stejného místa. Z pravé strany se mi to možná paradoxně kope ještě líp.“

Teplice? Vůbec se nezměnily

Slavili jste hodně? Euforie vypadala neskutečně, zatímco domácí byli totálně zlomení, spíš možná naštvaní podle řevu v jejich kabině...

„Všichni v kabině jsme věděli, jak je zápas na Dukle důležitý. Potřebovali jsme je udržet na deset bodů, zvlášť když mají ve středu dohrávku s Karvinou. Jsme rádi, že jsme srovnali a nepřiblížili se k nám. Teď nás čeká další důležitý zápas se Slováckem, které je kousek nad námi. Když ho zvládneme, můžeme se odpíchnout od spodku tabulky.“

Jak si užíváte, že po letech v druhé lize jste se jako odchovanec vrátil konečně do Teplic a hrajete nejvyšší soutěž?

„Jsem rád, že jsme všichni doma. Když jsem se vracel, narodilo se nám s přítelkyní miminko, takže teď máme kolem sebe rodinu i všechny blízké. Což je další plus. A hlavně jsem rád, že jsem se vrátil do klubu, kde jsem vyrůstal.“

Jsou Teplice jiné než tehdy?

„Z hráčů jsem znal snad už jen Grigyho (Tomáše Grigara), jinak nikoho. Jen trenéra z předchozích angažmá, kustoda Jirku Semeráda, Pavla Verbíře, Honzu Rezka... Šatna zůstala stejná, jen personální obsazení v ní je trochu jiné. Ale klub jako takový se nezměnil.“

Předpokládám, že klíčovou roli při přestupu z Opavy sehrál kouč Zdenko Frťala.

„Ano, velkou. S nadsázkou o něm říkám, že je to takový můj fotbalový táta. Je to fajn.“

Ani to šíbování sestavou vám nevadí? Člověk ani pořádně neví, kde se vlastně cítíte nejlíp.

„Asi na pravém obránci, i když pravý stoper ve trojce je dost podobný. Taky jsem na lajně. Kam mě trenér dá, tam se vždycky snažím odvést to nejlepší. Provází mě to celou kariéru. V jedné sezoně v Ústí jsem hrál snad na všech postech kromě útočníka, takže jsem zvyklý.“

Stejně jako tady na Slezsko.

„Je to tak, byl jsem v Opavě rok a půl. V pondělí se za mnou na hotel stavil i vedoucí Opavy, pokecali jsme. Akorát už tam skoro nikoho neznám. Jen vedení, Martina Latku a Jardu Kolinka, jinak je to za tak krátkou dobu úplně jiný klub.“