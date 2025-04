SESTŘIH: Slavia - Olomouc 0:1. Pohárový šok, favorit končí! Rozhodl Kliment, Diouf se znovu zranil

Skvělý zakončovatel, výborný hráč do mezihry, dravé útočné eso. To vše kluby o Janu Klimentovi vědí, ale setsakra těžce se na to připravuje. A přitom měl za sebou tahoun Sigmy dvouzápasové gólové mlčení. Věřte tomu nebo ne, to u něj znamená špatnou formu, když byl k dispozici, byla to v této sezoně jeho nejdelší soutěžní šňůra bez branky.

Ta je u konce. 28. minuta pohárového čtvrtfinále v Edenu, Kliment vystihl naivní zpětnou přihrávku od mladíka Dominika Pecha, obkroužil brankáře Jakuba Markoviče a v klidu zamířil do odkryté klece pod Tribunou Sever.

„Ukázal svou pohotovost. Počíhal si na přihrávku, vzešlo to z našeho napadání. Jsem rád za jeho herní inteligenci a klid, že si dal balon ještě na pravou nohu a proměnil do prázdné brány…“ chválil v televizním rozhovoru kouč Tomáš Janotka.

Jeho kvalitu museli ocenit i soupeři. „Poprvé jsem ho měl možnost na reprezentaci potkat a poznat. Je to skvělý kluk. Ne že bych mu gól přál, ale má velkou kvalitu. Škoda,“ řekl David Douděra.

Klimentovi stačil jeden moment. Jeho tvrdý přímý kop z druhé půle výtečně chytil Markovič. Zbytek utkání měl na zádech mladíka Mikuláše Konečného, který ho dvakrát slušně naremploval a bývalý hráč Slovácka se k ničemu už nenachomýtl.

Ale to čerstvému semifinalistovi jen těžko vadí. Když třináct minut před koncem útočník střídal, tušil, že Sigmě vystřelil postup a první výhru v Edenu po devíti a půl letech. Slavia totiž měla slušný tlak, ale ve druhé půli si nedokázala tvořit šance.

„Jsme zklamaní. Některé výkony tam byly velmi slabé. Chyběly tam emoce, kvalita. Sigma hrála skvěle a my si s tím nedokázali poradit,“ hlesl po utkání v televizním rozhovoru slávistický asistent Milan Kerbr.

Jindřich Trpišovský udělal oproti výhře proti Hradci čtyři změny v sestavě. „Překvapilo nás to,“ podotkl Janotka. Domácí kouč je ale ve značné míře smázl ve velkém poločasovém střídání. Vytáhl z lavičky zbraně nejvyššího kalibru, možná šel i trochu do risku. Jmenovitě u čerstvě doléčeného Tomáše Chorého a dokonce El Hadjiho Malicka Dioufa, který se přesně měsíc po osudovém derby vrátil po prasklině v kosti.

Oba tahy se nevyplatily, ofenzivní křeč totiž žádný z hráčů nezlomil. Senegalský talent navíc vydržel na hřišti jen čtvrthodinu, brzy se s bolestivou grimasou opět pakoval ze hřiště. „Nemělo by to být to stejné zranění, toto bylo v oblasti kotníku. Chytil se za něj po souboji, snad to nebude na delší dobu,“ hodnotil ihned po zápase Kerbr.

Co znamená skóre 1:0 pro Sigmu? Velice překvapivý boj o finále, kde dost možná vyzve dalšího giganta. Což by kouči Janotkovi nevadilo. Ve své první sezoně mezi ligovými matadory dokázal na Letné skolit Spartu, doma Plzeň a nyní Slavii v Edenu. Společně s rozjetým Klimentem by si věřil na každého, a to i když ligová forma týmu byla v posledních týdnech slabá.

„Umíme si vyskočit na giganty,“ usmíval se.

A co znamená vyřazení pro Slavii? Především pocit nedokončené práce. Od památného finálového utkání MOL Cupu uběhnou dva roky, ale zopakování tohoto momentu se od té doby ani nepřiblížilo. Trpišovského tým se dvakrát za sebou nedostal ani do semifinále, dvakrát u toho zakopl doma, minulý rok proti Spartě.

Červenobílí si sebevědomě jdou za titulem, otázka už není „jestli“, ale „kdy“. Závěr sezony tak může mít i přes chystané oslavy lehce hořkou pachuť. „Jestli si někdo myslí, že tato porážka nic neznamená, je na omylu. Tohle je neadekvátní,“ řekl jasně Douděra.

O první šok je postaráno, vezmou si ze Sigmy v poháru příklad i další outsideři?