Janotka setnul dalšího giganta: Slavia dlouho nedokázala chytnout tempo. Jedno z největších vítězství

Je to vaše největší vítězství v kariéře?

„Jedno z největších. Ale nejenom moje, beru to jako zásluhu celého realizáku. Umíme si vyskočit na giganty, podařilo se nám vyhrát na Letné, podařilo se nám porazit Plzeň, teď jsme do balíku vložili Slavii.“ (usmívá se)

Jak se nečekané vítězství rodilo?

„Na Slavii se nevyhrává jednoduše, je to ojedinělý výsledek. Jsem moc rád, jak kluci do utkání vstoupili – nedovolili jsme Slavii počáteční nápor. Byli jsme to naopak my, kdo byl sebevědomý na balonu a dobrý v kombinaci, což nás provázelo během celého zápasu. Slavia má tak silný tým, že nás v některých pasážích zatlačí, ale nebyl to nějaký koncert šancí. Inkasovaný gól byl pro domácí šokem.“

Gól Jana Klimenta – připravovali jste se cíleně na takovou situaci, která může vzejít ze zpětné přihrávky?

„Celkově jsme vnímali, že nechceme zalézt. Slavia nemá jen dobrou kombinační hru, ale i křižné míče a proběhy. Od začátku jsme tak chtěli být ve vysokém postavení a být odvážní nejen na balonu. Slavia za mě dlouho nedokázala chytnout tempo hry. Gól vznikl ze zpětné přihrávky a je pravdou, že na stoperské dvojici či gólmanovi jsme chyby nutit chtěli. Hráči to skvěle přečetli, Jiří Sláma dobře zatlačil.“

V lize jste teď ztráceli a pohárové příčky se vzdalují. Berete MOL Cup jako lepší šanci do Evropy?

„Vnímáme obě varianty jako reálné. Po zápase s Karvinou jsme si řekli, že dáme na tři dny ligu úplně bokem a jedem soutěž MOL Cup, kde jsme úspěšní a třikrát jsme postoupili. Zapomněli jsme na ligu a opět jí od zítra začneme věnovat pozornost. Jsem rád, že kluci skvěle přepnuli. Teď přepínáme zpátky. Cílem je uhrát šest bodů a uvidíme, jestli se další týmy mezi sebou pomelou, a podaří se nám udělat šesté místo. To by pro nás bylo fantastické.“

Jan Kliment měl za sebou jen dva zápasy bez gólu, ale on má tento ročník takovou fazonu, že to byla nebývale dlouhá pauza. Vnímáte celkově, jak se na něj začaly týmy více připravovat?

(usmívá se) „Dva zápasy opravdu není žádné drama, co by za to jiní útočníci dali. Ale na útočníka, který je zvyklý góly střílet pořád, ta tíha může padnout. Když se na nás týmy pečlivě připravovaly, řešily osobku na Zorvana a bránění Klimenta. Vypovídá to o jejich síle a musí tak vytvářet větší úsilí. Jsem rád, že se mu střelecká potence zase vrátila, věřím, že na Slovácku opět naváže. Opět ukázal, jaký má čich na góly.“