Kerbr: Obrovské zklamání, chyběly nám emoce. Diouf? Nemělo by jít o stejné zranění

Konec ve čtvrtfinále poháru je asi velké zklamání, že?

„Obrovské. Hlavně v prvním poločase nám chyběly emoce. Doufali jsme, že si po prostřídání uděláme nějaký soustavný tlak a nějaký gól dáme. Ale je to zklamání, hlavně co se týče těch emocí. Sigma tu zaslouženě vyhrála a jde dál.“

Dost mluvíte o emocích, které ve druhé půli přišly, ale naopak šance odešly. V čem byl celkově tedy problém?

„Ano, mluvíme o nich hodně. Chtěli jsme prostřídat sestavu, připravovali jsme se na to dva dny. S Hradcem tam emoce byly a ten výkon byl naprosto odlišný. Sami si s trenéry nedokážeme říct, co je tam špatně. Je to tím, že se nám nepovedou dvě tři přihrávky a pak je hlava dole? Těžké hodnotit. Téma emocí, jak se chceme prezentovat, před zápasem na stole bylo. Ale na hřišti to vidět nebylo.“

Jaký je zdravotní stav Dioufa?

„S Malickem jsem se bavil a nemělo by to být to samé zranění, co měl předtím. Toto bylo v oblasti kotníku, do kterého v souboji dostal. Snad to bude jen menší výron.“

Byl Tomáš Chorý do zápasu plně připraven?

„Choras měl problémy s třísly, ale od neděle naplno trénoval s týmem. Komunikoval s námi, že se cítí skvěle, takže jsme vůbec nepřemýšleli o tom, že ho do druhého poločasu dávat nebudeme. Zvlášť za stavu 0:1.“

Udělali jste čtyři změny v základní sestavě a tři z těch hráčů šli dolů o přestávce. Zhoršili si výkonem pozici v týmu?

„Neřekl bych, že zhoršili, ale určité zklamání tam je. S Janem Bořilem a Tomášem Vlčkem jsme v tomto zápase nechtěli riskovat nějaké zranění, tím se otevřel prostor pro Mikuláše Konečného. Pak dostali šanci Giannis Fivos Botos a Simion Michez. Botos je typem hráče, co hodně běhá, chodí do soubojů, snaží se, Michez také. Ale dnes to bylo málo. Nestačí, že s tím chtějí něco udělat dva hráči. Musí jich být minimálně sedm, zbytek se nabalí. Neřekl bych, že nespokojenost je s těmito jednotlivými hráči, ale s celkovým výkonem.“

Nebylo z pohledu rotace varování už předchozí kolo s Táborskem?

„Souhlasím. Ale my jsme do utkání nějakým způsobem museli sáhnout, třeba v té obraně. A od náhradníků jsme si energie a emoce slibovali. Je to pak otázka na trenéry, jestli jsme udělali správně, nebo ne. Vidíme hráče na tréninku, vypadají skvěle, o základ si řekli. Na hřišti to neprodali.“

Jedním ze střídajících hráčů byl mladý Dominik Pech, který zkazil přihrávku před inkasovaným gólem…

„Stál jsem k němu čelem a volal jsem na něj, že Botos je na lajně, ať mu to tam nahodí. Hlavně ať nejde dolů. A on udělal pravý opak. Klimenta tam zřejmě neviděl a ten šel sám na gólmana. Je to samozřejmě chyba, ale takové věci by se v takovém zápase stávat neměly. Budeme se s ním o tom bavit, myšlenka by měla být hrát nahoru.“